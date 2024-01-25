Україна планує влітку чи восени розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів

Про це Reuters розповів очільник Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, два блоки, до яких увійдуть реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як ще два використовуватимуть західні технології компанії Westinghouse.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції, уточнив Галущенко.

"Нам потрібні корпуси (реакторів, – ред.). Ми хочемо одразу зробити третій і четвертий блоки", – сказав міністр.

Він наголосив, що два нові енергоблоки Хмельницької АЕС мають компенсувати втрату окупованої Запорізької АЕС.

"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор", – сказав очільник Міненерго.

Нагадаємо, ЗАЕС – найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен.