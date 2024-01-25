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Україна планує влітку чи восени розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів

25 січня, 2024 четвер
14:31
Економіка Герман Галущенко

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією

Про це Reuters розповів очільник Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, два блоки, до яких увійдуть реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як ще два використовуватимуть західні технології компанії Westinghouse.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції, уточнив Галущенко.

"Нам потрібні корпуси (реакторів, – ред.). Ми хочемо одразу зробити третій і четвертий блоки", – сказав міністр.

Він наголосив, що два нові енергоблоки Хмельницької АЕС мають компенсувати втрату окупованої Запорізької АЕС.

"Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор", – сказав очільник Міненерго.

Нагадаємо, ЗАЕС – найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен.

  • У грудні 2023 року повідомлялося, що на Хмельницькій АЕС збудують новітній реактор за американською технологією АР1000.
  • 12 січня 2024 року в Енергоатомі заявили, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС створить до 9 тис. робочих місць.
Теги:
Україна
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