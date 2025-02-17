Україна та ОАЕ підписали угоду про економічне партнерство: вона передбачає ЗВТ

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Документ з боку України підписала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, з боку ОАЕ — міністр з питань міжнародної торгівлі Тані бін Ахмед Аль Зеюді.

Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн.

В міністерстві додали, що українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній.

"Це історична подія, адже йдеться про першу угоду в найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, але загалом регіони Затоки. Це не просто угода між двома країнами, це вихід на глобальний ринок, адже ОАЕ є важливим економічним, торгівельним та фінансовим хабом на Близькому Сході. Реалізація Угоди, яка охоплює фактичну всю товарну номенклатуру двосторонньої торгівлі, дозволить збільшити виробництво та експорт української продукції завдяки зняттю тарифних бар’єрів у торгівлі між двома країнами", — наголосила Свириденко.

У відомстві зазначили, що угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послуги, інвестиції та цифрову економіку.

Українські компанії отримають:

спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону;

передбачувані умови торгівлі;

усунення бар’єрів для експорту та інвестування.

"Очікується зростання українського експорту в ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії. Також прогнозується зростання експорту металів та рослинної олії", - йдеться у повідомленні.

Сторони домовились про створення Ради з інвестицій Україна-ОАЕ. Також буде засновано Комітет з питань малого і середнього бізнесу, що забезпечить підтримку підприємців.

ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%, що дозволить підприємцям реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в окремих секторах — поступово до 100%. Водночас у вільних економічних зонах українські компанії зможуть володіти бізнесом на 100%.

Також скасовано мита на цифрове та електронне передавання даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.



