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Україна та США шукають адміністратора для Інвестиційного фонду відбудови

Дар'я Куркіна
15 липня, 2025 вiвторок
19:25
Економіка Україна США

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США опублікувала запит на інформацію для визначення компанії-адміністратора американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови

Зміст

Про це повідомило Міністерство економіки.

Зазначено, що адміністратор фонду відповідатиме за технічні операції:  бухгалтерський облік, документацію, обробку транзакцій і дотримання регуляторних вимог. Водночас усі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно Керівна рада Фонду з рівною кількістю представників обох країн.

"Публікація є першим етапом відбору кваліфікованого партнера й сама по собі не запускає офіційний тендер. Кваліфіковані українські компанії також можуть подати свої пропозиції до DFC. Остаточний вибір постачальника послуг ухвалюватиметься одностайно Керівною радою Фонду, до якого увійдуть по три представники від США та України", – акцентує відомство.

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Серед обовʼязків постачальника послуг з адміністрування інвестиційного фонду: надання відповідних послуг, використання надійної технологічної платформи з потужними функціями безпеки, експертиза команди, відповідність та управління ризиками й розробка графіку виконання робіт з чіткими ключовими етапами зокрема.

"Американсько-український Інвестиційний фонд відбудови має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури. Фонд сприятиме довгостроковому економічному зростанню та зміцненню України", – резюмує Мінекономіки.

  • Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
відбудова України
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