Україна в березні отримала $9 млрд пільгового фінансування від партнерів, - Мінфін
Міністерство фінансів України в березні 2024 року залучило близько $9 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
Зазначено, що пільгове фінансування надали: Європейський Союз - $4,9 млрд, Канада - $1,5 млрд, Японія - $1,1 млрд, Міжнародний валютний фонд (МВФ) - $880 млн та Велика Британія - $515 млн.
Мінфін зауважує, що кошти від ЄС виділені Україні в рамках першого траншу нового інструменту Ukraine Facility. Водночас вони є частиною перехідного фінансування, обсяг якого сягає €6 млрд.
"Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility", - зауважують у повідомленні.
Японія надала фінансову допомогу через механізми Світового банку.
"Зокрема, до державного бюджету надійшло $882 млн - частина позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL), $230 млн – кошти у межах "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)", - зазначають у відомстві.
Україна отримала фінансування від МВФ у вигляді четвертого траншу в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Акцентовано, що держава вже залучила близько $5,4 млрд. Усього програма передбачає $15,6 млрд.
Фінансування Великої Британії - частина позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" через механізм Світового банку.
У Міністерстві резюмували, що цьогоріч зовнішнє фінансування держави становить $10,1 млрд, а від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала $83,7 млрд.
- 29 березня США та Україна підписали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.
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