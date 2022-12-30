Економіка України просяде на 45-50% за підсумками року, - нардепка Клименко
За підсумками 2022 року українська економіка може впасти наполовину, зокрема через обстріли критичної інфраструктури Росією
Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка України від "Голосу" Юлія Клименко.
"Ми втратили зараз, за даними Світового банку, 35-40% економіки. Це значить, що стільки підприємств перестали працювати. Відповідно кількість робочих місць значно зменшилась. Є фізично зараз велике безробіття через те, що людям немає де працювати. Якщо додати останні обстріли з жовтня по грудень - я думаю, що реалістично економіка просяде на 45-50%", - зазначила вона.
За словами Клименко, багато підприємств або закрились, або не можуть зараз працювати з електроенергією, яка подається 4 години на доби.
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"Ми розуміємо, що багато промислових ліній не розраховані на те, щоб працювати з постійними перебоями електроенергії. Мета номер 1 - забезпечити ресурсами та електроенергією і поновити роботу підприємств, які працювали до перших атак на енергосистему", - підсумувала нардепка.
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