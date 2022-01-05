Економіка України в 2022 році зросте на 3%, – експерт
ВВП України в 2022 році зросте на 3-3,1%, тоді як за підсумками 2021-го зростання економіки прогнозується на рівні 2,8% ВВП
Такий прогноз голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський озвучив в ефірі "Еспресо: капітал з Андрієм Яніцьким" на телеканалі "Еспресо".
"2021 рік ми закінчили з невеликим приростом. Зростання буде на рівні 2,8% ВВП. Раніше говорили про 3-4% ВВП, але очевидно, що ситуація в підсумку буде інша", – сказав він.
За словами Бураковського, в 2022 році Україна має всі шанси відіграти втрачене за роки пандемії зростання.
"В 2022-му очікуємо приблизно 3-3,1% ВВП. Це з того, що нам відомо станом на зараз. Це значить, що в 2022 році ми певною мірою відіграємо те, що втратили за роки локдауну. Фактично вийдемо на той економічний рівень, який у нас був до економічної кризи, пов’язаної з Covid-19", – пояснив Ігор Бураковський.
- Нагадаємо, Міністерство еконмоіки скоригувало прогноз зростання ВВП України в 2022 році з 3,8% до 3,6% у травневому прогнозі.
- При цьому в 2021-му році уряд очікує рекордного показника доларового ВВП за всю історію держави - близько $200 млрд.
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