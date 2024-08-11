Укренерго не прогнозує обмежень споживання електроенергії 12 серпня
У понеділок, 12 серпня, енергетики не планують застосовувати графіки стабілізаційних відключень електроенергії для українських споживачів
Про це повідомляє Укренерго.
"Завтра, 12 серпня, застосування заходів обмеження не прогнозуємо. У разі зміни ситуації про заходи обмеження повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
У компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби. Зокрема, не вмикати потужні прилади з 18:00 до 22:00.
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Напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії.
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