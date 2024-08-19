Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 19 липня

Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 19 липня

Катерина Єсікова
19 серпня, 2024 понедiлок
15:13
Економіка електроенергія, графіки відключень

У понеділок, 19 серпня, графіки відключення електроенергії в Україні посунулися на 30 хвилин - вони діятимуть з 17:30 до 21:30

Зміст

Про це повідомляє ДТЕК.

Так, застосування графіків відключень 19 серпня посунулось на 30 хвилин уперед.

"За інформацією від Укренерго, дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00)", - йдеться у повідомленні.

  • 18 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук попередила, що відключення електроенергії можуть повернутися вже з понеділка через спеку, а згодом Укренерго оприлюднило графік.
Теги:
Суспільство
Україна
Енергетика
Читайте також:
Маріуполь
Автор Марина Клюєва
17 серпня, 2024 субота
"Стали не такі бадьорі": журналіст Осиченко про зміну настроїв жителів Маріуполя, які підтримували РФ
Азовське море
Автор Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
Росіяни заселили евакуйованих жителів Курщини до окупованого курорту Кирилівка
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Автор
18 серпня, 2024 неділя
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.16
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 серпня
15:23
Джон Епрі
Помер зірка "Хрещеного батька 2" Джон Епрі
15:20
Ексклюзив
Росіяни не евакуюють навіть поранених з поля бою: бригада Нацгвардії "Хартія" про Харківський напрямок
14:58
Російська техніка
Партизани "Атеш" розвідали ремонтну базу РФ на Луганщині, техніку з якої окупанти відправляють у Курську область
14:51
Данія
Уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $116 млн
14:51
Боб Ділан
Боб Ділан записав пісню, що стане саундтреком до нового байопіку про Рональда Рейгана
14:40
Росіяни обстріляли Торецьк і Зарічне на Донеччині: загинуло четверо цивільних
14:38
Війна з Росією
Міноборони: кількість заброньованих від мобілізації українців скоро перевищить 1 мільйон
14:33
військові кораблі США
Німеччина планує направити через Тайванську протоку військові кораблі вперше з 2002 року
14:18
спека
Спека повернулася й ще триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 20 серпня
14:09
OPINION
Дмитро Золотухін
Як називати те, що відбувається на Курщині?
14:04
месенджер Signal
У Росії заблокували месенджер Signal: британська розвідка назвала ймовірну причину
14:03
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Україна запросила президентку Грузії Зурабішвілі до Києва на 4-й саміт Кримської платформи
13:46
Китайський премʼєр Лі Цян
Китайський премʼєр Лі Цян цього тижня відвідає РФ і Білорусь
13:41
україна німеччина
Комплекс ППО Iris-T, патрони і безпілотники Vector: Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України
13:32
Ексклюзив
Олександр Корнієнко
Корнієнко пояснив, як на діяльність Верховної Ради впливає відсутність перевиборів
13:30
Оновлено
Асканія-Нова
Очільник Херсонщини Прокудін заявив, що окупованої "Асканії-Нової" більше немає: у заповіднику це заперечили
13:21
Олександр Сирський
"Триває захист Торецька, на Курщині досягаємо цілей": Зеленський про доповідь Сирського на Ставці
13:16
евакуація
На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми з Покровської громади
13:03
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Запорізької області РФ оголосила понад 100 тис. одиниць нерухомості українців "безхазяйними", - Федоров
13:01
Coldplay
Зібрали $945 млн за 8,8 млн квитків: світовий тур Coldplay став найбільшим в історії 
12:55
евакуація
У Покровській МВА назвали оптимальні терміни для евакуації людей
12:39
Курська область
ЗСУ зруйнували останній міст в Глушковському районі на Курщині, - росЗМІ
12:15
Державний секретар з питань юстиції Шабана Махмуд
У Британії бракує місць у в'язницях, на тлі заворушень влада активує додаткові заходи
12:13
Ексклюзив
Олаф Шольц
Це політичні виборчі ігри: дипломат Веселовський щодо інформації про скорочення Німеччиною військової допомоги Україні
12:12
Сьома частина "Чужого"
Сьома частина "Чужого" у перший вікенд прокату випередила фільм "Дедпул і Росомаха"
12:00
OPINION
Валерій Пекар
Крах СРСР. Чому імперія вижила
11:48
Вибух на нафтохімічному заводі у Башкорстані
У Башкортостані стався вибух на нафтохімічному заводі: начебто є постраждалі
11:45
Пожежа в Пролетарську на нафтобазі
У Ростовській області РФ другу добу гасять пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після дронової атаки 
11:24
шлюб
Понад 30 тис. пар подали заяви про шлюб у Дії за півтора року
11:16
електроенергія
Споживання зростає через спеку, діятиме одна черга вимкнень світла: ситуація в енергосистемі 19 серпня
11:10
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Зеленський: присутність РФ на ЗАЕС має припинитися, росіяни використовують станцію як майданчик для обстрілів
10:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський вимагає максимального просування ЗСУ в Росію, а в Газі може нарешті настати мир. Акценти світових ЗМІ 19 серпня
10:53
monobank
У Monobank повідомили про припинення масштабної DDOS-атаки, що тривала 3 доби
10:52
На фото: актор Меттью Перрі
Зірка "Друзів" Перрі та його асистент витратили понад $55 тис. на кетамін менш ніж за місяць
10:44
Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності
Укрпошта відкрила передзамовлення на марку до Дня Незалежності
10:26
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
10:24
Нарендра Моді
МЗС Індії підтвердило візит Моді до Києва
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:08
OPINION
Віктор Мороз
Курська операція ЗСУ може стати варіантом завершення війни, диктатури Путіна і кінця рашизму
10:05
Олександр Прокудін
Прокудін розповів про підготовку Херсонщини до опалювального сезону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV