Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 19 липня

Про це повідомляє ДТЕК.

Так, застосування графіків відключень 19 серпня посунулось на 30 хвилин уперед.

"За інформацією від Укренерго, дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00)", - йдеться у повідомленні.