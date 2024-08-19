Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 19 липня
У понеділок, 19 серпня, графіки відключення електроенергії в Україні посунулися на 30 хвилин - вони діятимуть з 17:30 до 21:30
Про це повідомляє ДТЕК.
Так, застосування графіків відключень 19 серпня посунулось на 30 хвилин уперед.
"За інформацією від Укренерго, дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00)", - йдеться у повідомленні.
- 18 серпня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук попередила, що відключення електроенергії можуть повернутися вже з понеділка через спеку, а згодом Укренерго оприлюднило графік.
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