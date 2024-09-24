Укргазвидобування за 1 млрд грн придбало право видобувати нафту і газ на Західно-Мажарівській площі

Про це свідчать результати аукціону.

Найдорожчим лотом стала ліцензія на Західно-Мажарівську площу, включно з Гулаківською площею (вільний газ, газ природний, нафта, конденсат, розчинений у нафті газ, газ сланцевих товщ), розташовану на території Полтавської та Харківської областей.

На торгах перемогло Укргазвидобування, яке запропонувало за спецдозвіл 1,003 млрд грн. Стартова ціна лота становила 313,87 млн грн. Єдиний конкурент держкомпанії – ТОВ "Новітні українські інформаційні технології" – зупинився на стартовій ціні.

Спецдозвіл діятиме протягом 20 років. Площа ділянки становить 184,16 кв. км.

Основними дослідженнями, на яких базується уявлення про геологічну будову Західно-Мажарівської, в тому числі Гулаківської площі, є сейсморозвідувальні роботи. За паспортними рекомендаціями, у межах Гулаківської площі у 1992 р. у західному блоці структури була пробурена св. № 1 проєктною глибиною 3 500 м, а у 1994 році – свердловина №2 глибиною 3 400 м.

Фонд нафтогазоперспективних об’єктів нафтогазоносних регіонів України (Східний, Західний, Південний) станом на 01.01.2020 р. облікував площу як перспективну на нетрадиційний газ (газ сланцевих товщ і газ ЦБ типу).

Усього 24 вересня покупцям пропонували 11 нафтогазових ліцензій. Однак 6 аукціонів не відбулися через відсутність пропозицій із боку покупців.