Уряд оновив план реформ, необхідних для фінансування від ЄС, - Мінекономіки

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

"З моменту, коли ми починали готувати План України, пройшло вже два роки. І зараз час актуалізувати наші зобовʼязання: адаптувати строки – деякі з них подовжити, а деякі і скоротити, а також – додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків", - зазначив він.



За словами Соболева, можливість внесення змін до Плану України обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility. Україна та ЄС спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців.

Чиновник наголосив на важливості того, що обсяг та зміст зобовʼязань України перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були.

"Ми надалі будемо виконувати План відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні Плану", - розповів очільник Мінекономіки.

Повідомляється також, що до кінця вересня цю нову версію має затвердити Рада ЄС, і це завершить формалізацію процесу.

"Хочу наголосити, що Ukraine Facility надалі залишатиметься у моєму фокусі. Наше міністерство продовжуватиме свою роль Національного координатора і буде забезпечувати виконання Плану України всіма відповідальними органами", - підсумував Соболев.