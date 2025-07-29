ЄС пригрозив Україні зупинкою фінансування, якщо не буде відновлено незалежність НАБУ й САП, – ЗМІ

Про це "Економічній правді" повідомили кілька джерел в уряді й парламенті, а "Європейській правді" підтвердили в структурах ЄС.

ЄС передав це Києву дипломатичними каналами, закликавши парламент знайти голоси для скасування норм законопроєкту.

У разі невідновлення незалежності антикорупційних органів під загрозою опиняться кредити з прибутків від заморожених російських активів за програмою ERA, а також фінансування від ЄБРР і ЄІБ.

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"Так, дійсно, ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон – кредити за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ", - цитує ЄП свого співбесідника, який виявив бажання залишитися анонімним.

Виплати за програмою Ukraine Facility поки не зупиняють, але вже скоротили черговий транш через провал реформ, і подальші можуть урізати ще більше.

ЄС також очікує рішень щодо інших реформ, зокрема — призначення керівника БЕБ. За даними ЗМІ, Брюссель чітко дав зрозуміти: відкат антикорупційних змін матиме серйозні наслідки.

Передісторія

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії. Його мають розглянути в парламенті 31 липня.