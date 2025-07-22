У Києві та Львові проходять акції проти законопроєкту, який обмежує повноваження НАБУ та САП

Про це повідомляють кореспонденти Еспресо Ірина Михайленко та Максим Галашко.

Понад тисяча українців зібралися у Києві біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка на акцію проти рішення парламенту, щодо законопроєкту №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Також протестувальники влаштували акцію проти рішення Верховної Ради у Львові біля памʼятника Тарасу Шевченку.

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Учасники тримають плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

Зазначається, що протестувальники бажають аби їх почув президент і наклав вето на цей законопроєкт.