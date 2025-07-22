У Києві та Львові проходять акції проти законопроєкту, який обмежує повноваження НАБУ та САП
У вівторок, 22 липня, у Києві та Львові проходять акції проти законопроєкту №12414, ухваленого Верховною Радою, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Про це повідомляють кореспонденти Еспресо Ірина Михайленко та Максим Галашко.
Понад тисяча українців зібралися у Києві біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка на акцію проти рішення парламенту, щодо законопроєкту №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.
Також протестувальники влаштували акцію проти рішення Верховної Ради у Львові біля памʼятника Тарасу Шевченку.
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Учасники тримають плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.
Зазначається, що протестувальники бажають аби їх почув президент і наклав вето на цей законопроєкт.
- 22 липня депутати Верховної Ради проголосували за законопроєкт, що обмежує повноваження НАБУ та САП, підпорядковуючи їхню діяльність генпрокурору.
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