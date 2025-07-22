У Раді готують до розгляду законопроєкт, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП

Про це повідомили народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк та правозахисна організація Transparency International Ukraine, а також очільник ЦПК Віталій Шабунін.

Йдеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Transparency International Ukraine підкреслює, що ці пропозиції становлять пряму загрозу незалежності НАБУ. Там закликали депутатів не підтримувати їх.

За словами нардепки Анастасії Радіною, правки роблять САП "декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора".

Заява НАБУ та САП

У Національному антикорупційному бюро пізніше прокоментували те, що парламент готується до другого читання законопроєкту №12414. Там зазначили, що до нього в останній момент внесено правки, а це "фактично знищує незалежність САП та підпорядковує діяльність НАБУ і САП генеральному прокурору".

"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована", - наголосили у Бюро.

У НАБУ закликали народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні.