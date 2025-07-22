"Сьогодні Зеленський перевершив Януковича": активістка Богуславець про законопроєкт щодо НАБУ і САП

Таку думку висловила голова Антикорупційного центру "МежА" Мартина Богуславець в етері Еспресо.

"Сьогодні Зеленський перевершив Януковича, оскільки диктаторські закони, які були проголосовані 16 січня, вони хоча би підписувалися наступного дня, 17 січня, але не в той же самий день, те, що намагаються сьогодні зробити. Щойно нам стало відомо, що це особисте рішення Зеленського, ще раз: особисте рішення Зеленського про голосування, таке термінове порушення, всіх процедур цього закону про те, аби знищити Національне антикорупційне бюро та САП. Нам про це стало відомо від одного із, власне, народних депутатів, який перебував у залі, який власне голосував. Ще раз, це особисте рішення Зеленського", - сказала вона.

Мартина Богуславець наголосила, що мова йде про узурпацію влади і диктатуру з боку Банкової.

"Що це означає для нас? Це означає, що ми маємо справу із не відкатом реформ до 2013 року. Не варто думати, що до нас повертається 2013 рік. Ми маємо справу із узурпацією влади, і ми маємо справу із неконтрольованою, на жаль, диктатурою, яку намагаються засунути нам в правові рамки. Чому зараз ситуація гірша, ніж в 2013 році? Та тому що в нас в 2013 році не була окупована 1/5 частина країни. І тому що в 2013 році, коли свавілля таке страшне вчиняв Янукович, те, що сьогодні відбувалося в Верховній Раді, щось схоже, то тоді був відкритий рот в думаючої великої частини населення, антикорупційних активістів, політиків, народних депутатів, журналістів, експертів. Де вони всі зараз? Величезна кількість з них зараз знаходяться на фронті", - зазначила активістка.

Голова Антикорупційного центру "МежА" також наголосила, що велика кількість людей, які створювали НАБУ, зараз перебувають на фронті, тому не можуть публічно висловити свою позицію.

"Ми сьогодні спілкувалися, зрозуміло, що не публічно, з величезною кількістю військових, які створювали Національне антикорупційне бюро, які створювали ці закони, які були в експертному середовищі, були активістами, які стояли на Майдані. Вони не можуть сьогодні вийти з публічною позицією, тому що їм забороняє це робити командування. Про те дуже добре знала Банкова, що вони будуть вбивати антикорупційну інфраструктуру і будуть повертати нас до відкату 2004 року, я не побоюсь це сказати, в умовах, коли у величезної кількості лідерів суспільної думки закритий рот. Оскільки вони перебуваючи на військовій службі і це не дозволяє їм статут, я можу їх зрозуміти", - додала Мартина Богуславець.