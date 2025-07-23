НАБУ та САП: як працюють антикорупційні органи України — пояснюємо просто

Еспресо пояснює, чим займаються інституції САП І НАБУ, що входить до їхніх повноважень, та коли в Україні виникли ці органи

Коли й за яких умов виникли антикорупційні органи в України

Під час президентства Віктора Януковича ситуація з корупцією у вищих колах влади помітно і системно погіршувалася.

Після Революції гідності Україна залишалася найбільш корумпованою країною Європи. За результатами глобального Індексу сприйняття корупції 2014 (Corruption Perceptions Index) країна посідала у 2014 році 142 місце зі 175. Нижче від України тоді були лише кілька країн, як-от Судан, Північна Корея, Сомалі.

У 2015 році Парламент схвалив створити антикорупційні органи в Україні. Їх виникнення було обумовлено необхідністю подолання корупційних схем та підвищення довіри до державних інституцій.

Основними антикорупційними органами є Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) – це самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора України, який має протидіяти топкорупції. Особливістю САП вважали її незалежність від інших гілок влади. Таким чином структура мала ефективно боротися з корупційними злочинами, не піддаючись політичному впливу.

САП розслідує корупційні злочини, вчинені високопосадовцями, суддями, прокурорами, народними депутатами, державними службовцями категорії "А" та ін. Їхня сфера роботи – найбільш резонансні та системні випадки корупції.

Щодо завдань, то Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює нагляд над оперативно-розшуковою діяльністю НАБУ, погоджує підозри, підтримує державне обвинувачення в суді в таких справах, а також представляє інтереси громадян або держави в суді, якщо справа стосується корупції. Прокурори САП можуть представляти інтереси держави і в справах, коли активи визнають незаконними та вилучають їх на користь держави.

САП є юридичною особою, має відокремлене майно, що є державною власністю, власні рахунки та печатку. Спеціалізована антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях, які є окремо від інших службових приміщень прокуратури.

Як і коли створили САП?

фото: https://t.me/s/sap_gov

Існування ефективних і, головне, незалежних антикорупційних органів, зокрема САП, є ключовою вимогою партнерів України і обов'язковою умовою євроінтеграційного процесу. Так ще у 2015 році тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошував, що створення антикорупційної прокуратури за процедурами, які відповідають вимогам ЄС – ключова вимога для скасування візового режиму.

Утворили САП у вересні 2015 року наказом тодішнього генерального прокурора України Віктора Шокіна. Вже при процесі створення антикорупційної прокуратури представники Європейського Союзу продемонстрували, що хочуть, аби САП була незалежною не лише на папері. Так у представництва ЄС в Україні виникли занепокоєння щодо членів конкурсної комісії. Тоді влада пішла на переформатування комісії. Замість двох представників генпрокуратури, новими членами комісії призначили виконавчого віцепрезидента Конгресу національних громад України Йосифа Зісельса та голову громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО" Тараса Ткаліча. Такий склад міжнародних партнерів задовольнив і вони не стали заморожувати євроінтеграційні процеси.

Керівники САП

1 грудня 2015 року антикорупційну прокуратуру очолив Назар Холодницький, 30-річний юрист зі Львова. Своїм першим заступником Холодницький призгначив головного конкурента за посаду Максима Грищука.

У 2016 році Назар Холодницький отримував найбільші серед усіх українських високопосадовців премії: в загальному, понад 816 тис. грн, а у 2018 році отримав 456 тис. грн відпускних за основним місцем роботи.

У 2017 році Холодницький відмовився від пропозиції хабаря у 300 тис. доларів за закриття справи проти судді Кіровського суду Дніпра Наталії Овчаренко. Хабарників – саму Овчаренко та її безпосереднього керівника Геннадія Підберезного – затримали. У червні 2020-го Холодницькому намагалися дати найбільший за історію України хабар, що сягав 6 млн доларів. За звинуваченнями було заарештовано юриста Андрія Кіча, київського податківця Миколу Ільяшенко та бізнесмена і ексдепутата Миколу Злочевського.

Центр протидії корупції звинувачував Назара Холодницького у "зливі" принаймні резонансних справ, критикував його спосіб життя, бо прокурор нібито не цурався зв'язків з фігурантами кримінальних справ.

Олександр Клименко, фото: gp.gov.ua

21 серпня 2020 року Назар Холодницький звільнився за власним бажанням, два роки виконувачем обов'язків був Максим Грищук, а з липня 2022 року САП очолив Олександр Клименко.

Що таке Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

Його створення передбачалося Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України", ухваленим 14 жовтня 2014 року. Закон набрав чинності 25 січня 2015 року.

фото: https://nabu.gov.ua/

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який має виявляти, припиняти й розслідувати корупційні та інші кримінальні правопорушення, а також запобігати вчиненню нових. Займається розслідуванням складних та резонансних справ, часто у співпраці з САП (Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою).

Керівники НАБУ і що про них відомо

Першим директором НАБУ був Артем Ситник, адвокат і колишній слідчий прокуратури. Ситник брав участь у конкурсі на посаду директора нового правоохоронного органу, побудованого з нуля вперше з часів здобуття Україною незалежності. В конкурсі взяли участь понад 150 претендентів.

За керівництва Артема Ситника НАБУ відзначилось гучними справами із затримання сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешту голови фіскальної служби Романа Насірова, справа "Роттердам+" щодо вугільних оборудок українського олігарха Ріната Ахметова, справа щодо іншого олігарха – Ігоря Коломойського.

2019 року Ситника було включено до Реєстру корупціонерів через порушення встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. В лютому 2020 року медіа оприлюднили дані, згідно з якими Ситник начебто не задекларував 1 млн російських рублів, отриманих від продажу нерухомості в тимчасово окупованому РФ Криму.

12 квітня 2022 року його звільнили з посади голови НАБУ через закінчення терміну повноважень. З 6 березня 2023 року директором НАБУ є Семен Кривонос.

Невдовзі після призначення нового директора НАБУ і САП Кривоноса, задокументували отримання головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим хабара у близько 3 мільйони доларів. На брифінгу Кривонос повідомив, що це найбільш резонансна справа в історії роботи НАБУ та САП і найбільше викриття в судовій гілці влади.

У 2023 році НАБУ викрили високопосадовців Тернопільської облради та ОВА на вимаганні 2,4 млн грн, злочинну організацію в Фонді держмайна, яка заволоділа понад 500 млн грн та повідомили про підозру Коломойському і п'ятьом експрацівникам "Приватбанку".

Найгучніші справи НАБУ та САП

"Роттердам+" – справа про формулу ціноутворення на електроенергію, де держава, за версією слідства, зазнала збитків у мільярди гривень.

НАБУ затримало і вручило підозру голові ДФС Роману Насірову. Його підозрювали у наданні незаконних податкових розстрочень у справі "Укргазвидобування".

Суддя Чаус – викриття судді на хабарі, його втеча і гучне повернення.

Справа "Олега Татарова" – заступника керівника ОПУ, підозрюваного у корупції (справа не дійшла до суду).

"Кернел-Нафтогаз" (2024) – махінації з арештованим дизелем на понад 1 млрд грн.

"Справи Укрзалізниці", "Укрбуду", "Центренерго" – розкрадання коштів державних підприємств.

НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України харчів для Збройних сил України в умовах війни.

Остання гучна справа НАБУ та САП – підозра на той момент чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову. Урядовця підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря особливо великому розмірі. На момент вчинення злочину Чернишов був міністром розвитку громад та територій.