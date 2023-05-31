Справа про хабар ексголові Верховного Суду: Князєва залишили під вартою і зменшили розмір застави
У середу, 31 травня, Вищий антикорупційний суд відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву
Про це повідомляє "Суспільне".
Всеволод Князєв залишатиметься під вартою. Хоч захист і просив відпустити суддю під домашній арешт. Прокурор виступив проти, стверджуючи, що підозрюваний може переховуватись і впливати на слідство.
Під час засідання Князєв понад 20 хвилин переконував суд у доцільності пом'якшення йому запобіжного заходу, оскільки він не має змоги переховуватися в Україні чи за кордоном.
"Справа набула розголосу, і кожна людина бачила мене по телебаченню чи в інтернеті. Мені не можна ніде переховуватися. На всі мої адреси органами досудового розслідування накладено арешт. У мене на території України лишилася лише одна рідна людина — моя мати, яка є внутрішньо переміщеною особою, літньою хворою людиною. Тому переховуватися на території України на цей час неможливо", — заявив Всеволод Князєв.
Ризики ухилення від правосуддя Князєв назвав "мінімальними" і наполягав на зменшенні розміру застави. Ексголова Верховного Суду також зазначив, що співпрацює зі слідством.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України зменшила розмір застави з 107,3 до 75 млн гривень.
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