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Справа про хабар ексголові Верховного Суду: Князєва залишили під вартою і зменшили розмір застави

31 травня, 2023 середа
21:50
Кримінал Всеволод Князєв

У середу, 31 травня, Вищий антикорупційний суд відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву

Про це повідомляє "Суспільне".

Всеволод Князєв залишатиметься під вартою. Хоч захист і просив відпустити суддю під домашній арешт. Прокурор виступив проти, стверджуючи, що підозрюваний може переховуватись і впливати на слідство.

Під час засідання Князєв понад 20 хвилин переконував суд у доцільності пом'якшення йому запобіжного заходу, оскільки він не має змоги переховуватися в Україні чи за кордоном.

"Справа набула розголосу, і кожна людина бачила мене по телебаченню чи в інтернеті. Мені не можна ніде переховуватися. На всі мої адреси органами досудового розслідування накладено арешт. У мене на території України лишилася лише одна рідна людина — моя мати, яка є внутрішньо переміщеною особою, літньою хворою людиною. Тому переховуватися на території України на цей час неможливо", — заявив Всеволод Князєв.

Ризики ухилення від правосуддя Князєв назвав "мінімальними" і наполягав на зменшенні розміру застави. Ексголова Верховного Суду також зазначив, що співпрацює зі слідством.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України зменшила розмір застави з 107,3 до 75 млн гривень.

  • Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. У справі про корупцію у Верховному Суді України затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа.
  • 16 травня Верховний Суд України висловив недовіру голові суду Всеволоду Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.  
  • 23 травня повідомили НАБУ і САП, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду.
  • У Києві 26 травня на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.
Суспільство
Україна
Верховний суд
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