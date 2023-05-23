Справа про хабар ексголові Верховного Суду Князєву: НАБУ вилучило ще майже $500 тисяч
НАБУ і САП вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду
Про це інформує НАБУ.
Зазначено, що під обшуку, проведенгого 22 травня, НАБУ і САП вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США.
Наразі правоохоронці досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.
Обшук проведено в межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди Головою ВС і адвокатом. Гроші передавали Голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.
- Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. У справі про корупцію у Верховному Суді України затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа.
- 16 травня Верховний Суд України висловив недовіру голові суду Всеволоду Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.
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