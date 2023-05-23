Про це інформує НАБУ.

Зазначено, що під обшуку, проведенгого 22 травня, НАБУ і САП вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США.

Наразі правоохоронці досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

Обшук проведено в межах досудового розслідування отримання 2,7 млн дол. США неправомірної вигоди Головою ВС і адвокатом. Гроші передавали Голові ВС в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів.