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Головна Суспільство Верховний Суд розпочав процес щодо висловлення недовіри голові Князєву

Верховний Суд розпочав процес щодо висловлення недовіри голові Князєву

16 травня, 2023 вiвторок
14:56
Суспільство Всеволод Князєв

Верховний Суд України розпочав процес щодо висловлення недовіри голові суду Всеволоду Князєву через отримання ним хабаря

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Це рішення підтримали 138 із 142 присутніх суддів.

Секретар пленуму суду Дмитро Луспеник зазначив, що ініціативна група запропонувала підписатися у поданні про висловлення недовіри Князєву.

Судді утворили оргкомітет, який підготує документ про недовіру Князєву, а потім вже має відбутися голосування пленуму.

Якщо учасники підтримають висловлення недовіри голові Верховного суду, Князєв втратить посаду голови, але не судді.

Судді ухвалили постанову щодо дій НАБУ і САП.

ВС бере на себе відповідальність за події, що відбуваються у звʼязку з імовірною корупцією та шоковані подією.Там закликали до повного, обʼєктивного розслідування, яке сприятиме відновленню справедливості.

"Має бути покарання за будь-який злочин, судді добровільно співпрацюють із слідством. Такі події завдають шкоді репутації суддівської влади, підтримують принцип самоочищення", - йдеться у постанові.

  • Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України.
  • У справі про корупцію у Верховному Суді України затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа.

корупція в Україні
Верховний суд
НАБУ
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