Верховний Суд розпочав процес щодо висловлення недовіри голові Князєву

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Це рішення підтримали 138 із 142 присутніх суддів.

Секретар пленуму суду Дмитро Луспеник зазначив, що ініціативна група запропонувала підписатися у поданні про висловлення недовіри Князєву.

Судді утворили оргкомітет, який підготує документ про недовіру Князєву, а потім вже має відбутися голосування пленуму.

Якщо учасники підтримають висловлення недовіри голові Верховного суду, Князєв втратить посаду голови, але не судді.

Судді ухвалили постанову щодо дій НАБУ і САП.

ВС бере на себе відповідальність за події, що відбуваються у звʼязку з імовірною корупцією та шоковані подією.Там закликали до повного, обʼєктивного розслідування, яке сприятиме відновленню справедливості.

"Має бути покарання за будь-який злочин, судді добровільно співпрацюють із слідством. Такі події завдають шкоді репутації суддівської влади, підтримують принцип самоочищення", - йдеться у постанові.