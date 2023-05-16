НАБУ підтвердило затримання голови ВС Князєва, підозр ще не оголошували
У справі про корупцію у Верховному Суді України затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа
Про це заявили на брифінгу керівників НАБУ і САП щодо корупції у Верховному Суді, передає Еспресо.TV.
"На цей час затримано голову Верховного Суду (Всеволода Князєва - ред.) і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб, їх причетності до кримінального правопорушення", - повідомив під час брифінгу прокурор САП Олександр Омельченко.
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За його словами, на цей час фігурантам ще не вручено підозру, але вона готується.
"Оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, воно готується і буде вручено", - заявив Омельченко.
При цьому очільник САП Олександр Клименко повідомив, що затриманих вже двоє.
Фігурантам справи загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
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