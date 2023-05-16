НАБУ підтвердило затримання голови ВС Князєва, підозр ще не оголошували

Про це заявили на брифінгу керівників НАБУ і САП щодо корупції у Верховному Суді, передає Еспресо.TV.

"На цей час затримано голову Верховного Суду (Всеволода Князєва - ред.) і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб, їх причетності до кримінального правопорушення", - повідомив під час брифінгу прокурор САП Олександр Омельченко.

Читайте також: НАБУ викрило на хабарі керівництво та суддів Верховного Суду. Пленум ВСУ збирається на позачергове засідання

За його словами, на цей час фігурантам ще не вручено підозру, але вона готується.

"Оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, воно готується і буде вручено", - заявив Омельченко.

При цьому очільник САП Олександр Клименко повідомив, що затриманих вже двоє.

Фігурантам справи загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.