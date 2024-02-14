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НАБУ підтвердило наявність корупційної схеми в закупівлях харчів Міноборони й назвало передумови зловживань

14 лютого, 2024 середа
13:54
Кримінал підозра, НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро в межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони послуги з організації харчування підтвердили існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів

Про це НАБУ повідомило в телеграм-каналі.

Як уточнили в НАБУ, схему виявили в межах розслідування щодо закупівлі харчів у період з лютого 2022 року до червня 2023. Завдяки їй недоброчесні постачальники змогли вдаватися до зловживань під час формування ціни на ходові групи продуктів, зокрема яйця продавали втридорога, а лосось або лохину, яких не видно в раціоні військових, – за цінами, в рази нижчими за ринкові. 

Детективи вилучають та опрацьовують масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, щоб встановити обсяги постачання всіх найменувань продуктів за каталогом. Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Фото: телеграм-канал НАБУ

 

Фото: телеграм-канал НАБУ


Фото: телеграм-канал НАБУ


Фото: телеграм-канал НАБУ

Окрім того, в НАБУ повідомили, що виявили передумови корупційних зловживань. Для їх усунення Нацбюро сформувало відповідні рекомендації та передало їх на розгляд Міноборони. Зокрема, вони передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України.

Фото: телеграм-канал НАБУ

 

Що відомо про скандал із закупівлями для військових

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.

5 квітня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова система закупівель харчів для захисників ще не розроблена, тому уряд дозволив продовжити чинні контракти на постачання ще на 3 місяці. 

Наприкінці жовтня аудитори Рахункової палати України затвердили звіт про те, як Міністерство оборони витрачало бюджетні гроші на купівлю майна та харчування для армії. Звіт підтверджує інформацію про те, що ціни на їжу були завищеними.

1 листопада Міноборони заявило про кардинальну зміну підходу до закупівлі їжі для ЗСУ.

Залежно від регіону ціна харчування військовослужбовців Збройних Сил України на добу варіюється в межах 112-147 грн на людину.

31 січня стало відомо, що Міністерство оборони запобігло постачанню у військові частини понад 362 тонн неякісних продуктів протягом січня.

2 лютого Міністерство оборони України разом з агенцією "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для ЗСУ, яка розпочне працювати з 1 квітня. Відомство закликає роздрібні мережі долучитися до постачання харчів для захисників.

На засіданні 24 січня уряд ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова. Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.

5 квітня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова система закупівель харчів для захисників ще не розроблена, тому уряд дозволив продовжити чинні контракти на постачання ще на 3 місяці. 

Наприкінці жовтня аудитори Рахункової палати України затвердили звіт про те, як Міністерство оборони витрачало бюджетні гроші на купівлю майна та харчування для армії. Звіт підтверджує інформацію про те, що ціни на їжу були завищеними.

1 листопада Міноборони заявило про кардинальну зміну підходу до закупівлі їжі для ЗСУ.

31 січня 2024 року стало відомо, що Міністерство оборони запобігло постачанню у військові частини понад 362 тонн неякісних продуктів протягом січня.

2 лютого Міністерство оборони України разом з агенцією "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для ЗСУ, яка розпочне працювати з 1 квітня. Відомство закликає роздрібні мережі долучитися до постачання харчів для захисників. 5 лютого Держоператор тилу оголосив про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю.

Теги:
Суспільство
скандал
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
НАБУ
Військові новини
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