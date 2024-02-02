Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Міноборони закликало супермаркети брати участь у тендерах на постачання харчів для ЗСУ

Міноборони закликало супермаркети брати участь у тендерах на постачання харчів для ЗСУ

2 лютого, 2024 п'ятниця
19:11
Економіка Міністерство оборони

Міністерство оборони України разом з агенцією "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для ЗСУ, яка розпочне працювати з 1 квітня. Відомство закликає роздрібні мережі долучитися до постачання харчів для захисників

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначено, що тепер поставками продуктів харчування займатиметься "Державний оператор тилу" (ДОТ) - агенція, що забезпечує захисників України харчуванням, одягом, медичними товарами й пально-мастильними матеріалами.

"ДОТ працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу. Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства – основа нашої співпраці з учасниками ринку. Разом ми маємо забезпечити ЗСУ якісним харчуванням, щоб вони могли сфокусуватись на головній місії", - сказав гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов.

Мета цієї моделі закупівель - залучити бізнес до постачання українським бійцям якісних продуктів. Зокрема, одним з елементів нової архітектури є постачання від мереж супермаркетів, що передбачає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів. 

"Нам потрібен однаковий стандарт якості. Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії. Тому для Міноборони важливо залучити роздрібні мережі до поставок харчування для ЗСУ. Ми відкриті до співпраці з рітейлерами як локального, так і національного рівня", - зауважив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

  • 1 лютого уряд затвердив постанову, згідно з якою оборонні закупівлі відбуватимуться через систему публічних закупівель Prozorro. Це дасть змогу встановити конкурентну процедуру та прозоре ціноутворення.
Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Бріджит Брінк
30 січня, 2024 вiвторок
"Україна програла на полі бою, Захід не може змиритися": маніпуляції іноземних ЗМІ за 30 січня
Новий законопроєкт про мобілізацію
1 лютого, 2024 четвер
Законопроєкт про мобілізацію від Кабміну: хто отримає відстрочку
Віктор Орбан
1 лютого, 2024 четвер
Politico назвало двох політиків ЄС, які переконали Орбана розблокувати допомогу Україні
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 лютого
20:10
Оновлено
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Бій Усика проти Ф'юрі не відбудеться 17 лютого через травму британця
20:06
Олексій Данілов
У РНБО спростували фейк про звільнення Данілова
20:02
OPINION
Михайло Басараб
Ця війна закінчиться не угодою, а припиненням існування однієї з двох держав
19:57
Валерій Залужний
Зеленський провів Ставку: Залужний доповів про ситуацію на фронті
19:56
Оновлено
Кривий Ріг
Нічна потужна дронова атака на Кривий Ріг: було декілька влучань, наслідки ліквідовуються
19:48
ЗСУ
Росія наступає на 8-ми напрямках фронту, українські війська відбили 44 атаки
19:48
Ексклюзив
ЗСУ
Екснардеп пояснив, чому держава не виділяє кошти на приватний сектор оборонпрому
19:46
психологічна допомога
За рік кількість звернень українців за психологічною допомогою зросла вдвічі, - МОЗ
19:21
МЗС України
Нікарагуа отримало ноту протесту від МЗС України через візит делегації РФ з окупованого Криму
19:02
Ексклюзив
Євген Коновалець
Українська влада має наполягати на перепохованні Коновальця у Києві, - голова ОУН Червак
19:00
Інфографіка
штоллен
Рум'яний хліб у мультиварці до вашого столу
19:00
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик підтвердив інформацію про переговори з "Баварією"
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 709-го дня війни: Сили оборони знищили російські комплекси "Муром" та "Іронія", Німеччина виділить на допомогу Україні €7,6 млрд
18:46
санкції проти Ірану
США ввели санкції проти іранських чиновників та компаній з виготовлення БПЛА і ракет
18:46
"Інвестиція в безпеку Європи": Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги
18:32
Володимир Зеленський
"Директор ЦРУ відвідав Київ, щоб попросити Зеленського не красти занадто багато грошей": росіяни запустили новий фейк
18:25
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав активізувати підготовку військово-морського флоту КНДР до війни
18:22
Оновлено
Міністерство оборони України
Суд обрав запобіжний захід відстороненому директору департаменту військово-технічної політики Міноборони Нахкуру
18:04
суд ООН
Міжнародний суд ООН продовжить розгляд справи України проти Росії щодо геноциду
18:02
OPINION
Олексій Панич
Стаття Залужного в CNN: тепер Головком за власним бажанням не піде
17:59
Оновлено
Ілля Волошин
"Реал" підписав контракт з 17-річним українським воротарем
17:58
Оновлено
Кабмін спростив сертифікацію операторів із розмінування: що змінилося
17:52
Астероїд
Повз Землю на відстані 2,7 млн км пролетить астероїд розміром з хмарочос
17:50
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
"Все має бути по справедливості": Данілов висловився щодо законопроєкту про мобілізацію
17:49
Шмигаль
Шмигаль пообіцяв податкові пільги бізнесу, який інвестує в Україну понад €12 млн
17:49
Огляд
На фото: Icon of the Seas
Технологічне диво чи екологічна катастрофа: усе про найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas
17:41
Оновлено
Секретар РНБО Олексій Данілов
В Україні та США прокоментували ідею Путіна щодо створення "демілітаризованої зони"
17:37
Ексклюзив
Фінляндія
Фінляндія почала "розконсервовувати" свій головний козир на випадок війни у Європі, - Defence Express
17:35
Військові хірурги вчаться надавати допомогу пораненим
Кабмін обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном
17:31
ЗСУ, військові
Росія не захопила Табаївку на Харківщині: Сили оборони спростовують ворожу інформацію
17:22
Україна Британія
У парламенті Британії закликали Кемерона додати Росію до переліку держав-спонсорів тероризму
17:19
Огляд
"20 днів у Маріуполі"
Вписатися в "Ідеальні дні": що подивитися на вихідних
17:10
суд
Блогера Подоляку, який наводив ракети РФ на Миколаїв, заочно засудили до 15 років тюрми
16:59
Apple
У Apple пообіцяли, що функції ШІ стануть доступними для користувачів вже цього року
16:54
Ексклюзив
БЕБ, Бюро економічної безпеки
У Європейській Бізнес Асоціації пояснили, чому законопроєкти щодо роботи БЕБ не підтримуються бізнесом
16:54
Оновлено
на фото наслідки удару по Бериславу
Окупанти вбили двох французьких волонтерів у Бериславі: Зеленський і Макрон відреагували
16:53
Закері Бауманн
Футболіст "Ман Юнайтед" забажав грати за збірну України
16:41
Віктор Орбан
Орбан пояснив, чому розблокував 50 млрд євро для України
16:26
Володимир Зеленський
"В Україні просто не залишилося чоловіків": добірка маніпуляцій іноземних ЗМІ за 2 лютого
16:21
Оновлено
Мелані Джолі та Дмитро Кулеба
Очільниця МЗС Канади в Києві зустрілася з Зеленським, Кулебою та Шмигалем. Що обговорили
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV