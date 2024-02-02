Міноборони закликало супермаркети брати участь у тендерах на постачання харчів для ЗСУ

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначено, що тепер поставками продуктів харчування займатиметься "Державний оператор тилу" (ДОТ) - агенція, що забезпечує захисників України харчуванням, одягом, медичними товарами й пально-мастильними матеріалами.

"ДОТ працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу. Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства – основа нашої співпраці з учасниками ринку. Разом ми маємо забезпечити ЗСУ якісним харчуванням, щоб вони могли сфокусуватись на головній місії", - сказав гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов.

Мета цієї моделі закупівель - залучити бізнес до постачання українським бійцям якісних продуктів. Зокрема, одним з елементів нової архітектури є постачання від мереж супермаркетів, що передбачає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів.

"Нам потрібен однаковий стандарт якості. Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії. Тому для Міноборони важливо залучити роздрібні мережі до поставок харчування для ЗСУ. Ми відкриті до співпраці з рітейлерами як локального, так і національного рівня", - зауважив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.