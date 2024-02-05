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Головна Економіка Держоператор тилу оголосив про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю

Держоператор тилу оголосив про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю

5 лютого, 2024 понедiлок
18:24
Економіка Prozorro

Агенція "Державний оператор тилу" оголосила в системі Prozorro про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що постачання харчування розпочнеться з квітня.

Заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков наголосив: "Наша мета - створити прозорі та ефективні механізми закупівель, які гарантуватимуть якісне та неперервне харчування наших військових".

У Міноборони повідомляють, що тендери оголошені в Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається із обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання.

Сектори, де оголошені тендери:

• Вінницька - Хмельницька - Житомирська - Київська

• Волинська - Рівненська - Житомирська

• Дніпропетровська - Полтавська - Донецька - Запорізька

• Житомирська - Київська - Чернігівська - Вінницька - Черкаська

• Закарпатська - Львівська - Івано-Франківська

• Запорізька - Дніпропетровська - Херсонська

• Львівська - Івано-Франківська - Тернопільська

• Миколаївська - Херсонська - Одеська - Кіровоградська

• Харківська - Донецька - Сумська - Луганська - Полтавська

• Черкаська - Кіровоградська - Вінницька - Київська

• Чернівецька - Івано-Франківська - Тернопільська.

Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ. 

Що відомо про скандал із закупівлями для військових

Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького: його пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. Пізніше його оштрафували.

5 квітня тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова система закупівель харчів для захисників ще не розроблена, тому уряд дозволив продовжити чинні контракти на постачання ще на 3 місяці. 

Наприкінці жовтня аудитори Рахункової палати України затвердили звіт про те, як Міністерство оборони витрачало бюджетні гроші на купівлю майна та харчування для армії. Звіт підтверджує інформацію про те, що ціни на їжу були завищеними.

1 листопада Міноборони заявило про кардинальну зміну підходу до закупівлі їжі для ЗСУ.

Залежно від регіону ціна харчування військовослужбовців Збройних Сил України на добу варіюється в межах 112-147 грн на людину.

31 січня стало відомо, що Міністерство оборони запобігло постачанню у військові частини понад 362 тонн неякісних продуктів протягом січня.

2 лютого Міністерство оборони України разом з агенцією "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для ЗСУ, яка розпочне працювати з 1 квітня. Відомство закликає роздрібні мережі долучитися до постачання харчів для захисників.

Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
Війна з Росією
ProZorro
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