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Міноборони протягом січня запобігло постачанню військовим 362 тонн неякісних продуктів

31 січня, 2024 середа
15:24
Суспільство Міністерство оборони

Міністерство оборони України запобігло постачанню у військові частини понад 362 тонн неякісних продуктів протягом січня

Про це йдеться в повідомленні установи.

Зазначається, що компанія-переможець намагалася поставити неякісний товар до однієї з військових частин на Сході України: під виглядом великої партії була прихована зіпсована продукція - капуста, морква, цибуля та мандарини.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", – сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

У повідомленні нагадали, що в Міноборони працюють робочі групи. Вони перевіряють якість та вчасне постачання продуктів, а за всіма зафіксованими порушеннями складають відповідні акти. 

  • 29 грудня Міністерство оборони в арбітражному суді виграло справу проти іноземної компанії, яка постачала неякісні бронежилети ЗСУ: суд зобов'язав постачальника повернути Україні понад 1 млрд грн.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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