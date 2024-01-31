Міноборони протягом січня запобігло постачанню військовим 362 тонн неякісних продуктів
Міністерство оборони України запобігло постачанню у військові частини понад 362 тонн неякісних продуктів протягом січня
Про це йдеться в повідомленні установи.
Зазначається, що компанія-переможець намагалася поставити неякісний товар до однієї з військових частин на Сході України: під виглядом великої партії була прихована зіпсована продукція - капуста, морква, цибуля та мандарини.
"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", – сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.
У повідомленні нагадали, що в Міноборони працюють робочі групи. Вони перевіряють якість та вчасне постачання продуктів, а за всіма зафіксованими порушеннями складають відповідні акти.
- 29 грудня Міністерство оборони в арбітражному суді виграло справу проти іноземної компанії, яка постачала неякісні бронежилети ЗСУ: суд зобов'язав постачальника повернути Україні понад 1 млрд грн.
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