Міноборони протягом січня запобігло постачанню військовим 362 тонн неякісних продуктів

Про це йдеться в повідомленні установи.

Зазначається, що компанія-переможець намагалася поставити неякісний товар до однієї з військових частин на Сході України: під виглядом великої партії була прихована зіпсована продукція - капуста, морква, цибуля та мандарини.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", – сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко.

У повідомленні нагадали, що в Міноборони працюють робочі групи. Вони перевіряють якість та вчасне постачання продуктів, а за всіма зафіксованими порушеннями складають відповідні акти.