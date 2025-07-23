Відповідь на протести: Зеленський заявив про підготовку законопроєкту щодо діяльності системи правопорядку

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 23 липня.

Президент поінформував про низку нарад з урядовцями та керівниками правоохоронних і антикорупційних органів, під час якої учасники обговорили важливі проблеми, висловили накопичені думки й домовилися діяти спільно для посилення справедливості та невідворотності покарання.

Було досягнуто домовленості, що керівники цих інституцій спільно підготують конкретний план дій для зміцнення правової системи.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати", - заявив Зеленський.

"Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - додав глава держави.

Крім того, він підписав указ про аудит державних витрат і скорочення бюрократії. Уряд має надати результати аудиту протягом місяця, щоб перенаправити ресурси на оборону. Також готуються кроки щодо дерегуляції для підтримки громадян.

Зеленський наголосив, що головна мета — зберегти єдність, завершити війну, здолати російське зло і забезпечити Україні мир та європейське майбутнє.