Відповідь на протести: Зеленський заявив про підготовку законопроєкту щодо діяльності системи правопорядку
Володимир Зеленський готує президентський законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку й міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій
Про це він повідомив у вечірньому зверненні 23 липня.
Президент поінформував про низку нарад з урядовцями та керівниками правоохоронних і антикорупційних органів, під час якої учасники обговорили важливі проблеми, висловили накопичені думки й домовилися діяти спільно для посилення справедливості та невідворотності покарання.
Було досягнуто домовленості, що керівники цих інституцій спільно підготують конкретний план дій для зміцнення правової системи.
"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати", - заявив Зеленський.
"Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - додав глава держави.
Крім того, він підписав указ про аудит державних витрат і скорочення бюрократії. Уряд має надати результати аудиту протягом місяця, щоб перенаправити ресурси на оборону. Також готуються кроки щодо дерегуляції для підтримки громадян.
Зеленський наголосив, що головна мета — зберегти єдність, завершити війну, здолати російське зло і забезпечити Україні мир та європейське майбутнє.
- 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
- Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
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