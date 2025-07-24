Нардепи реєструють альтернативний законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП, - Юрчишин

Про це повідомив нардеп, голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати", - написав він.

"Турборежим так турборежим. Ваш хід, пане президенте", - додав він.

Своєю чергою нардепка Ірина Совсун зазначила, що блокування трибуни Ради й протести в Україні не завадили президентові підписати скандальний закон.

"Єдиний швидкий спосіб відкотити ситуацію — це ухвалити новий законопроєкт, який скасує всі ганебні зміни №12414", - написала вона.

Нардепка повідомила, що альтернативний законопроєкт розробили за ніч.

Картка документа – 1947711, реєстраційний номер – 170768.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський заявив про підготовку президентського законопроєкту щодо діяльності системи правопорядку.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати", - заявив Зеленський.

"Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - додав глава держави.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу з принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС

Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

Загалом у Брюсселі вважають: цей закон ставить під загрозу інституційну стійкість України, її демократичний курс і підтримку з боку західних партнерів, особливо враховуючи військовий контекст та євроінтеграційні плани.