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Президентка Єврокомісії розповіла Зеленському, що думає про закон щодо НАБУ й САП

Юлія Юліна
23 липня, 2025 середа
17:39
Світ Зеленський зустрівся в Афінах з Урсулою фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила президентові України Володимиру Зеленському занепокоєння з приводу ухвалення закону щодо НАБУ й САП

Зміст

Про це повідомив речник ЄС Гійом Мерсьє, передає LIGA.net.

"Президент фон дер Ляєн висловила (Зеленському, - ред.) своє серйозне занепокоєння щодо наслідків поправок (до закону №12414, - ред.) і звернулася до українського уряду з проханням надати роз'яснення", – сказав він.

Він підкреслив, що дотримання верховенства права та ефективна боротьба з корупцією є основоположними цінностями Європейського Союзу, і Україна, як країна-кандидат на вступ, повинна повністю відповідати цим вимогам.

"Тут не може бути компромісу", - сказав речник ЄС.

Крім того, він зауважив, що в ЄС висловлюють серйозне занепокоєння з приводу ухвалення нового закону, оскільки запропоновані зміни можуть суттєво обмежити повноваження та ефективність українських антикорупційних органів.

"Обидві інституції, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), широко розглядаються як наріжні камені верховенства права в Україні. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні й повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", – зауважив Мерсьє.

  • 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
  • Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.
Теги:
Новини
Україна
Єврокомісія
Володимир Зеленський
НАБУ
Урсула фон дер Ляєн
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