Президентка Єврокомісії розповіла Зеленському, що думає про закон щодо НАБУ й САП

Про це повідомив речник ЄС Гійом Мерсьє, передає LIGA.net.

"Президент фон дер Ляєн висловила (Зеленському, - ред.) своє серйозне занепокоєння щодо наслідків поправок (до закону №12414, - ред.) і звернулася до українського уряду з проханням надати роз'яснення", – сказав він.

Він підкреслив, що дотримання верховенства права та ефективна боротьба з корупцією є основоположними цінностями Європейського Союзу, і Україна, як країна-кандидат на вступ, повинна повністю відповідати цим вимогам.

"Тут не може бути компромісу", - сказав речник ЄС.

Крім того, він зауважив, що в ЄС висловлюють серйозне занепокоєння з приводу ухвалення нового закону, оскільки запропоновані зміни можуть суттєво обмежити повноваження та ефективність українських антикорупційних органів.

"Обидві інституції, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), широко розглядаються як наріжні камені верховенства права в Україні. Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні й повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", – зауважив Мерсьє.