Не провела 3 з 16 реформ: Україна отримає транш Ukraine Facility у меншому обсязі
Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє повідомив, що ЄК ухвалила рішення надати Україні четвертий транш фінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility у розмірі 3,05 млрд євро, однак ця сума є меншою, ніж очікувалося, оскільки Київ не виконав 3 з 16 обіцяних реформ
Про це інформує Європейська правда.
Запланований четвертий транш є найбільшим за обсягом коштів та кількістю необхідних реформ.
"У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро", – зазначив Мерсьє.
Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року, задекларувавши виконання 13 з 16 необхідних реформ.
"У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває, – додав посадовець. - Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України".
Речник ЄК зауважив, що серед невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".
- 11 червня народний депутат України VI й VIII скликань, міністр Кабінету Міністрів України 2014 року, міністр екології та природних ресурсів України (2016-2019) Остап Семерак в інтерв'ю програми "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо заявив, що Україна втратила частину фінансування в межах програми Ukraine Facility через повільні темпи реформ.
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