Не провела 3 з 16 реформ: Україна отримає транш Ukraine Facility у меншому обсязі

Про це інформує Європейська правда.

Запланований четвертий транш є найбільшим за обсягом коштів та кількістю необхідних реформ.

"У разі виконання всіх індикаторі та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро", – зазначив Мерсьє.

Україна подала запит на часткову виплату цього траншу 6 червня 2025 року, задекларувавши виконання 13 з 16 необхідних реформ.

"У своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває, – додав посадовець. - Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України".

Речник ЄК зауважив, що серед невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".