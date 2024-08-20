Уряд ухвалив програму забезпечення питною водою 9 областей України

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Пошкоджені гідротехнічні споруди, канали, трубопроводи, розграбоване майно та обладнання біля лінії фронту, підрив росіянами греблі Каховської ГЕС – як результат, маємо 9 регіонів, де необхідні негайні дії. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Кіровоградська, Одеська, Харківська та Херсонська області", – сказав чиновник.

Реалізація програми передбачає:

800 млн куб. м води для маловодних регіонів щороку через перекидання;

акумуляція 1,6 млрд кубічних метрів води;

понад 3 тис. км нових водопроводів;

250 нових і реконструйованих насосних станцій;

20 відремонтованих гідротехнічних споруд;

460 свердловин для альтернативного водозабезпечення;

3,9 млн жителів фронтових областей, які мають доступ до питної води (після деокупації, за оцінками уряду, – близько 9 млн людей).

У міністерстві запевнили, що вже протягом року Миколаївщина буде забезпечена водою. До кінця 2025 року доступ до води отримають 2 млн українців – у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.

За словами очільника відомства, реалізація програми також дасть нові робочі місця.

"Програма є надважливою для нашої держави зараз. Вона забезпечить необхідний обсяг питної води для 9 областей, а також нові робочі місця для людей, які будуть зайняті у відновленні зруйнованої інфраструктури та будівництві нових водогосподарських об’єктів. Фронтові області матимуть вдосталь якісної питної води. Там, де є вода – є і життя”, - підкреслив Стрілець.