Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Червоний Хрест допоможе забезпечити українців водою: напрями співпраці з Держводагенством

Червоний Хрест допоможе забезпечити українців водою: напрями співпраці з Держводагенством

20 лютого, 2024 вiвторок
12:15
Економіка

Український Червоний Хрест спільно з Держводагенством реалізовуватиме проєкти із забезпечення населення водою. Відповідний меморандум підписали 19 лютого

Про це повідомила пресслужба Червоного Хреста України.

"Велика війна поставила нові виклики перед Українським Червоним Хрестом. Якщо раніше нашим пріоритетом була підтримка медичної та соціальної сфер, то наразі ми реалізовуємо 138 напрямів і програм. Одним із таких пріоритетних напрямів, що виник у результаті реагування на Каховську катастрофу, став напрям WASH, спрямований на створення умов для забезпечення українців водою", - зазначив гендиректор Українського Червоного Хреста Максим Доценко.

У Червоному Хресті зауважили, що нині пріоритетом є надання допомоги вразливим категоріям населення України.

Організація братиме участь:

  • у підтримці сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
  • у забезпеченні централізованим водопостачанням;
  • сприянні водозабезпеченню територій, постраждалих унаслідок військових дій;
  • у підвищенні стійкості функціонування інфраструктури водного господарства, в тому числі для реагування на аварії та надзвичайні ситуації.

"Окрім того, обговорено проведення спільних інформаційних заходів з питань води та довкілля, зменшення ризиків стихійних лих, дбайливого ставлення до водних ресурсів, правил безпечної поведінки в ситуаціях, пов’язаних з наслідками війни та іншими видами загроз тощо", - резюмували у Червоному Хресті.

  • Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
  • Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина.
  • 12 лютого Харківська ОВА повідомила, що під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові в екосистему, за попередніми даними, потрапило близько 3 тис. тонн нафтопродуктів. Українцям не радять вживати воду з річок, свердловин і криниць.
  • 16 лютого в Міндовкілля заявили, що збитки довкіллю внаслідок удару РФ по нафтобазі на Харківщині оцінюють у понад 30 млн грн.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
20 лютого, 2024 вiвторок
США готові вперше накласти санкції проти Китаю за підтримку війни РФ проти України
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
18 лютого, 2024 неділя
Україною в майбутньому керуватимуть ті, хто очолював українську армію в роки війни, - Безсмертний
військовий квиток, мобілізація
19 лютого, 2024 понедiлок
Демобілізація через 18 місяців: нардеп Цимбалюк розповів про дискусії в Раді щодо законопроєкту про мобілізацію
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.11
    Купівля 38.11
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 41.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 лютого
12:42
На фото: концерт Океан Ельзи
"Океан Ельзи" випустить першу з 2022 року сольну пісню
12:42
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що опозиція Білорусі начебто готує держпереворот
12:31
У Києві сталася стрілянина в готелі: поранено чоловіка
12:23
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Росіяни найближчими тижнями намагатимуться наступати за межі Авдіївки, - британська розвідка
12:20
Без особливих змін: синоптикиня Наталка Діденко про погоду 21 лютого
12:20
погода
Біологи назвали оптимальну температуру для життя на Землі
12:07
Оновлено
Герої Небесної Сотні
Герої не вмирають: 20 лютого вшановують День Пам'яті Героїв Небесної Сотні
12:05
OPINION
Борислав Береза
Що відчувають кати?
12:00
Володимир Сівкович
Заступнику секретаря РНБО часів Януковича Сівковичу оголосили підозру у держзраді
11:51
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Страта українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до Червоного Хреста й ООН
11:43
Огляд
«20 днів у Маріуполі»
Окупований Маріуполь в кіно: Номінований на "Оскар" український документальний фільм VS російська пропаганда
11:20
Лукашенко
"Маємо все необхідне для стримування противника": Лукашенко розповів про нові С-400 та "Іскандери" на озброєнні
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа може залишитися сам на сам з Росією та чому Туск не може приборкати протести на кордоні. Акценти світових ЗМІ 20 лютого
11:14
Ексклюзив
Україна-Польща
Найбільші дебати щодо членства України в ЄС можуть бути з Польщею, - нардеп Княжицький
11:07
Оновлено
Наслідки обстрілу Сумщини 20 лютого
Окупанти вранці атакували житловий будинок на Сумщині: загинули дві людини
11:05
блокування кордону поляками
"Не має виправдання": МЗС України закликало владу Польщі вжити заходів для розблокування кордону
10:56
12 окремому загону спеціального призначення потрібні баггі і РЕБи: збір
10:50
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат розповів, чому знизилась активність авіації РФ
10:44
Швеція Україна
Десантний катер, артснаряди та ЗРК: Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні на €630 млн
10:32
ФСБ
У Росії затримали жінку з подвійним громадянством РФ та США за збір коштів на ЗСУ
10:29
Ілон Маск
"Мирну угоду потрібно було укладати рік тому": Маск підтримав думку, що США слід припинити військову допомогу Україні
10:28
Путін
Путін після смерті Навального підвищив заступника директора ФСВП до генерал-полковника
10:28
відключення електроенергії
Через бойові дії є знеструмлення у 5 областях: ситуація в енергосистемі станом на 20 лютого
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
10:05
OPINION
Ігор Луценко
День Героїв Небесної сотні. За десять років непокаране зло лише зростало
09:58
безпілотник
Росіяни заявили про атаку щонайменше 5 БПЛА на Брянську та Калузьку області РФ
09:57
До Києва прибув експрезидент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе
09:45
Рада безпеки ООН
США запропонували Радбезу ООН проєкт резолюції щодо тимчасового перемир'я в Газі
09:36
Ексклюзив
окупанти
Окупанти не будуть перекидати резерви з Авдіївського напрямку на південь, - Згурець
09:33
штучний інтелект
ElevenLabs випустила ШІ, здатний додавати звуки до відео від створеної OpenAI системи Sora
09:26
Болгарія
Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні. Причина
09:02
Путін і Кім Чен Ин
Путін подарував Кім Чен Ину автомобіль російського виробництва
09:01
санкції проти Росії
Євросоюз продовжив дію санкцій проти РФ ще на рік
08:35
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
На півдні ворог не припиняє спроб штурмувати наші позиції, - Гуменюк
08:28
Оновлено
корабель рф
Окупанти утримують в Чорному морі один корабель
08:24
OPINION
Віктор Андрусів
Дні Майдану
08:10
Інфографіка
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 40 артсистем і 2 літаки РФ
07:50
сили ППО
Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили усі 23 ворожі "шахеди"
07:43
Оновлено
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 20 лютого
РФ вночі обстріляла Україну "шахедами" і ракетами: на Полтавщині є влучання у промисловий обʼєкт, на Дніпропетровщині збили ворожі дрони
07:05
Латвія
Солідарність із Україною: Латвія 24 лютого вшанує хвилиною мовчання пам'ять жертв російського вторгнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV