Червоний Хрест допоможе забезпечити українців водою: напрями співпраці з Держводагенством
Український Червоний Хрест спільно з Держводагенством реалізовуватиме проєкти із забезпечення населення водою. Відповідний меморандум підписали 19 лютого
Про це повідомила пресслужба Червоного Хреста України.
"Велика війна поставила нові виклики перед Українським Червоним Хрестом. Якщо раніше нашим пріоритетом була підтримка медичної та соціальної сфер, то наразі ми реалізовуємо 138 напрямів і програм. Одним із таких пріоритетних напрямів, що виник у результаті реагування на Каховську катастрофу, став напрям WASH, спрямований на створення умов для забезпечення українців водою", - зазначив гендиректор Українського Червоного Хреста Максим Доценко.
У Червоному Хресті зауважили, що нині пріоритетом є надання допомоги вразливим категоріям населення України.
Організація братиме участь:
- у підтримці сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
- у забезпеченні централізованим водопостачанням;
- сприянні водозабезпеченню територій, постраждалих унаслідок військових дій;
- у підвищенні стійкості функціонування інфраструктури водного господарства, в тому числі для реагування на аварії та надзвичайні ситуації.
"Окрім того, обговорено проведення спільних інформаційних заходів з питань води та довкілля, зменшення ризиків стихійних лих, дбайливого ставлення до водних ресурсів, правил безпечної поведінки в ситуаціях, пов’язаних з наслідками війни та іншими видами загроз тощо", - резюмували у Червоному Хресті.
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