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Місія ООН задокументувала 376 випадків сексуального насильства, пов'язаного з повномасштабною агресією РФ

Катерина Єсікова
25 листопада, 2024 понедiлок
17:11
Війна з Росією насилля

Моніторингова місія ООН з прав людини від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною РФ

Зміст

Про це повідомляє відомство.

Так, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні тісно співпрацює з постраждалими для документування випадків сексуального насильства, пов’язаного з повномасштабним вторгненням РФ. 

Зазначається, що в період із 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року Місія задокументувала 376 випадків СНПК, що стосувалися 262 чоловіків, 104 жінок, 10 дівчат і 2 хлопчиків. 

"Ця форма гендерно зумовленого насильства охоплює осіб усіх гендерів, причому більша частина задокументованих випадків стосується чоловіків –  переважно тих, хто зазнав катувань у полоні на окупованій території або в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Теги:
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Росія
ООН
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