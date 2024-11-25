Місія ООН задокументувала 376 випадків сексуального насильства, пов'язаного з повномасштабною агресією РФ

Про це повідомляє відомство.

Так, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні тісно співпрацює з постраждалими для документування випадків сексуального насильства, пов’язаного з повномасштабним вторгненням РФ.

Зазначається, що в період із 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року Місія задокументувала 376 випадків СНПК, що стосувалися 262 чоловіків, 104 жінок, 10 дівчат і 2 хлопчиків.

"Ця форма гендерно зумовленого насильства охоплює осіб усіх гендерів, причому більша частина задокументованих випадків стосується чоловіків – переважно тих, хто зазнав катувань у полоні на окупованій території або в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні.