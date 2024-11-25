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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни викрали дані жінки з Харківщини та від її імені заявили поліції про зґвалтування "французькими найманцями"

Катерина Єсікова
25 листопада, 2024 понедiлок
15:55
Війна з Росією фейк

До правоохоронців Харківської області надійшла заява про зґвалтування, нібито вчинене військовими з Франції. Це новий фейк російської спецслужби

Зміст

Про це повідомляє керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Так, звернення до поліції надійшло від нібито жительки села Глибоке Харківського району. Вона нібито не могла у 2024 році виїхати з Харківського району, бо залишалася з хворою матір’ю, а потім до села нібито прийшли французькі найманці та її зґвалтували. 

"Підозри про те, що ця заява сфабрикована, у слідчих виникли одразу. На дзвінок відповіла жінка з яскравим російським акцентом. Говорити по відеозв’язку вона відмовилася. Втім, чітко вказала, хто саме вчинив над нею насильство, звинуватила конкретних людей", - йдеться у повідомленні.

Тим часом правоохоронці розшукали справжню жительку Глибокого, яка ще на початку 2022 року виїхала з України до Польщі разом з дітьми й більше жодного разу не перетинала український кордон. Жінка підтвердила свою особу й заперечила, що була жертвою злочину. Її близька родичка в Україні також підтвердила, що жінка давно виїхала за кордон, а інформація про "лежачу матір" не відповідає дійсності.

  • Українська делегація закликала країни ООН розмежовувати журналістику і пропагандистську діяльність, до якої вдається Росія на війні проти України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
поліція
фейк
Харківщина
пропаганда
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