Росіяни викрали дані жінки з Харківщини та від її імені заявили поліції про зґвалтування "французькими найманцями"
До правоохоронців Харківської області надійшла заява про зґвалтування, нібито вчинене військовими з Франції. Це новий фейк російської спецслужби
Про це повідомляє керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Так, звернення до поліції надійшло від нібито жительки села Глибоке Харківського району. Вона нібито не могла у 2024 році виїхати з Харківського району, бо залишалася з хворою матір’ю, а потім до села нібито прийшли французькі найманці та її зґвалтували.
"Підозри про те, що ця заява сфабрикована, у слідчих виникли одразу. На дзвінок відповіла жінка з яскравим російським акцентом. Говорити по відеозв’язку вона відмовилася. Втім, чітко вказала, хто саме вчинив над нею насильство, звинуватила конкретних людей", - йдеться у повідомленні.
Тим часом правоохоронці розшукали справжню жительку Глибокого, яка ще на початку 2022 року виїхала з України до Польщі разом з дітьми й більше жодного разу не перетинала український кордон. Жінка підтвердила свою особу й заперечила, що була жертвою злочину. Її близька родичка в Україні також підтвердила, що жінка давно виїхала за кордон, а інформація про "лежачу матір" не відповідає дійсності.
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