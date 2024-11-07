"Стали ключовими елементами війни": Україна в ООН закликала країни до глобальної боротьби з фейковими новинами

Про це заявив перший секретар постпредства України Дмитро Тимошенко, передає Укрінформ.

"Використання Росією тактики гібридної інформаційної війни та дезінформації підживлює її агресивну війну проти України. Пропаганда та дезінформація стали ключовими інструментами повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спеціально розробленими для виправдання злочинних дій російських збройних сил та дегуманізації українців", - заявив Тимошенко.

За його словами, необхідно глобально боротися з фейковими новинами. Крім цього, Росія цілеспрямовано практикує незаконне затримання українських журналістів - при цьому їх катують і убивають.

Водночас дипломат розповів про затримання та загибель журналістки Вікторії Рощиної, закликавши всі делегації засудити її вбивство та злочини проти українських працівників ЗМІ.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня стало відомо, що Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Європарламентарі вимагають якнайшвидше провести незалежне розслідування, яке з'ясує всі обставини загибелі медійниці в полоні РФ.