СДПН висунула Шольца своїм головним кандидатом на посаду канцлера Німеччини

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву лідерів партії Саскія Ескен і Ларс Клінгбайл.

Керівництво СДПН одноголосно висунуло Олафа Шольца кандидатом у канцлери.

Рішення мають затвердити на партійній конференції 11 січня.

Клінгбайл говорив про "спрямоване рішення" і водночас посилався на відсутність досвіду урядування у кандидата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца.

Співголова Саскія Ескен сказала, що Шольц був правильною людиною для канцелярії "з його принциповим, рішучим характером". Ескен говорила про коротку, чітку та бойову виборчу кампанію, яка зараз триває: "На вулицях буде холодно, але ми вже на робочій температурі".