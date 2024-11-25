СДПН висунула Шольца своїм головним кандидатом на посаду канцлера Німеччини
СДПН одноголосно висунула канцлера Шольца своїм головним кандидатом на майбутніх федеральних виборах
Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву лідерів партії Саскія Ескен і Ларс Клінгбайл.
Керівництво СДПН одноголосно висунуло Олафа Шольца кандидатом у канцлери.
Рішення мають затвердити на партійній конференції 11 січня.
Клінгбайл говорив про "спрямоване рішення" і водночас посилався на відсутність досвіду урядування у кандидата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца.
Співголова Саскія Ескен сказала, що Шольц був правильною людиною для канцелярії "з його принциповим, рішучим характером". Ескен говорила про коротку, чітку та бойову виборчу кампанію, яка зараз триває: "На вулицях буде холодно, але ми вже на робочій температурі".
- Раніше Deutsche Welle повідомляло, що Олаф Шольц знову буде кандидатом на посаду канцлера від соціал-демократичної Німеччини (СДПН) на федеральних виборах наступного року після зняття з перегонів Бориса Пісторіуса.
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