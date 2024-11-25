Наводив удари РФ по Куп'янщині і закликав вбивати українців: суд призначив 15 років тюрми зраднику з Харківщини

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурант готував нову серію повітряних ударів РФ по прифронтовій території регіону. Для цього зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як встановило розслідування, агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.

Контррозвідка СБУ затримала його у липні цього року.

Агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах. У "тематичних" чатах месенджера він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців.

Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через "зв’язкового" – свого давнього знайомого з РФ.

Під час обушків у помешканні зрадника виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь РФ.

Суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та визнав винним за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

В Україні до 15 років ув'язнення засудили агентку ФСБ Росії з позивним 007, яка шпигувала в Запоріжжі під виглядом волонтерки.