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Наводив удари РФ по Куп'янщині і закликав вбивати українців: суд призначив 15 років тюрми зраднику з Харківщини

Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
16:18
Війна з Росією тюрма

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські удари по Харківщині і закликав у телеграмі вбивати українців

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурант готував нову серію повітряних ударів РФ по прифронтовій території регіону. Для цього зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як встановило розслідування, агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.

Контррозвідка СБУ затримала його у липні цього року.

Агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах. У "тематичних" чатах месенджера він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців.

Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через "зв’язкового" – свого давнього знайомого з РФ.

Під час обушків у помешканні зрадника виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь РФ.

Суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та визнав винним за двома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

В Україні до 15 років ув'язнення засудили агентку ФСБ Росії з позивним 007, яка шпигувала в Запоріжжі під виглядом волонтерки.

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
СБУ
російська армія
державна зрада
колаборанти
Харківщина
Чугуїв
Куп'янськ
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