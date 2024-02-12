Удар РФ по нафтобазі в Харкові: в навколишнє середовище витекло близько 3 тис. тонн продуктів
Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові в екосистему, за попередніми даними, потрапило близько 3 тис. тонн нафтопродуктів
Про це повідомляє Харківська ОВА.
"У результаті ударів окупантів по резервуарах підприємства у Немишлянському районі стався виток нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними, в навколишнє середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів", - йдеться у повідомленні.
Служби ліквідовують наслідки
Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області в негайному порядку відібрали проби води на 9 об’єктах міста Харкова та області, а саме в річці Уди.
Зразки передали для проведення експрес-тестування до Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з метою визначення рівня забрудненості та наявності шкідливих речовин.
Водночас розроблено алгоритм дій щодо перешкоджання просуванню шкідливих речовин по річці Уди, що впадає у річку Сіверський Донець.
Визначено місце на руслі річки Уди, де проводитимуться заходи із зупинки пересування нафтопродуктів з застосуванням портових інфраструктурних загороджень та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту.
Ухвалено рішення про посилення перевірок та заходів контролю на місцях зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних обʼєктів на території Харківської області.
Фахівці наголошують, що, за результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою.
- Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
- Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина.
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