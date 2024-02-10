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Удар по Харкову: батьки і троє дітей згоріли живцем, притискаючись одне до одного

10 лютого, 2024 субота
14:01
Війна з Росією

Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина: двоє батьків та троє їхніх дітей

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"На жаль. Встановити тіло немовля на місці неможливо. Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл", - написав він.

За його словами, на місці працює судовий експерт - медик. Рештки тіл зберуть та відвезуть в морг на експертизу.

Слідчі припускають, що мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей.

Пізніше Болвінов заявив, що слідчі знайшли всі тіла.

"Родина згоріла живцем. Старшому Льоші було сім років, середньому Михайлу - чотири роки, найменший - Павло, йому було десять місяців", - зазначив він.

За його словами, під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі, але цього разу на подвір'я увірвалося полум'я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо.

"Всі семеро опинилися у вогняній пастці. Попередньо встановили, що старший та молодший хлопчики були біля мами. А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий - забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли. Матір з двома іншими синами намагалася врятуватися у ванній, тримала дітей в обіймах", - розповів слідчий, додавши, що вся родина дуже сильно обгоріла і для остаточних висновків знадобиться ДНК - експертиза.

  • Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
Теги:
Україна
Росія
Харків
геноцид
російська армія
безпілотник
геноцид українців
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