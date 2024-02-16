Збитки довкіллю внаслідок удару РФ по нафтобазі на Харківщині оцінили в понад 30 млн грн
Орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару російських окупантів по нафтобазі на Харківщині, який стався 9 лютого, вже становлять понад 30 млн грн
Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Унаслідок російських ударів 9 лютого по нафтобазі на Харківщині витекло близько 3 тис. тонн нафти, яка потрапила у річки Уди, Лопань, Немишля, Харків. Приблизна площа забрудненої водної поверхні складає 780 тис. м кв.
"Маємо перші орієнтовні підрахунки збитків від забруднення водних обʼєктів. Вони складають понад 30 млн гривень. Для остаточного розрахунку потрібно провести ще низку досліджень, відібрати проби та покласти цей кейс у загальний кошик злочинів проти довкілля, які Росія чинить на нашій території", - сказав міністр.
Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення ворог завдав збитків довкіллю на 2,2 трлн грн.
- Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
- Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина.
- 12 лютого Харківська ОВА повідомила, що під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові в екосистему, за попередніми даними, потрапило близько 3 тис. тонн нафтопродуктів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.69 Купівля 37.69Продаж 38.24
- EUR Купівля 40.59Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе