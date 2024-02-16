Збитки довкіллю внаслідок удару РФ по нафтобазі на Харківщині оцінили в понад 30 млн грн

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Унаслідок російських ударів 9 лютого по нафтобазі на Харківщині витекло близько 3 тис. тонн нафти, яка потрапила у річки Уди, Лопань, Немишля, Харків. Приблизна площа забрудненої водної поверхні складає 780 тис. м кв.

"Маємо перші орієнтовні підрахунки збитків від забруднення водних обʼєктів. Вони складають понад 30 млн гривень. Для остаточного розрахунку потрібно провести ще низку досліджень, відібрати проби та покласти цей кейс у загальний кошик злочинів проти довкілля, які Росія чинить на нашій території", - сказав міністр.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення ворог завдав збитків довкіллю на 2,2 трлн грн.