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Збитки довкіллю внаслідок удару РФ по нафтобазі на Харківщині оцінили в понад 30 млн грн

16 лютого, 2024 п'ятниця
11:52
Економіка війна з росією Харківщина безпілотник

Орієнтовні збитки довкіллю внаслідок удару російських окупантів по нафтобазі на Харківщині, який стався 9 лютого, вже становлять понад 30 млн грн

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Унаслідок російських ударів 9 лютого по нафтобазі на Харківщині витекло близько 3 тис. тонн нафти, яка потрапила у річки Уди, Лопань, Немишля, Харків. Приблизна площа забрудненої водної поверхні складає 780 тис. м кв.

"Маємо перші орієнтовні підрахунки збитків від забруднення водних обʼєктів. Вони складають понад 30 млн гривень. Для остаточного розрахунку потрібно провести ще низку досліджень, відібрати проби та покласти цей кейс у загальний кошик злочинів проти довкілля, які Росія чинить на нашій території", - сказав міністр.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення ворог завдав збитків довкіллю на 2,2 трлн грн.

  • Увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
  • Під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові, де розлилося пальне й спалахнули пожежі у приватних житлових будинках, живцем згоріла родина.
  • 12 лютого Харківська ОВА повідомила, що під час нічної атаки "шахедів" по АЗС у Харкові в екосистему, за попередніми даними, потрапило близько 3 тис. тонн нафтопродуктів.
Теги:
Війна з Росією
окупанти
Харківщина
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