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Головна Культура Держмистецтв оголосило цьогорічного лауреата премії Григорія Кочура

Держмистецтв оголосило цьогорічного лауреата премії Григорія Кочура

Дар'я Тарасова
25 листопада, 2024 понедiлок
17:13
Культура

Український письменник і військовослужбовець ЗСУ Володимир Тимчук отримав премію імені Григорія Кочура за переклад з англійської на українську книжки Калпни Сінг-Чітніс "Любовні листи до України від Уяви"

Зміст

Про це повідомляє Державне агентство з питань мистецтв і мистецької освіти.

До Дня народження видатного українського перекладача, поета, літературознавця та громадського діяча Григорія Кочура Держмистецтв оголосило ім’я цьогорічного лауреата премії. Ним став український письменник та військовий Володимир Тимчук. Автор отримає премію за переклад з англійської на українську мову книжки Калпни Сінг-Чітніс "Любовні листи до України від Уяви".

Рішення про присудження премії імені Григорія Кочура приймали за результатами засідання комітету з присудження премії шляхом відкритого голосування.

Володимир Тимчук — український письменник, перекладач, підполковник ЗСУ, учасник ООС. Кандидат технічних наук, викладає в Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Він є лауреатом премії ім. Богдана Хмельницького за найкраще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (2016), обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури ім. Маркіяна Шашкевича в номінації "Поезія" (2020), окремої відзнаки літературно-наукового конкурсу імені Воляників-Швабінських (2021).

Премія Григорія Кочура присуджується щороку за найкращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці в царині українського художнього перекладу.

 

Теги:
Новини
Суспільство
мистецтво
військові
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