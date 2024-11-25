Росіяни обстріляли Херсон: загинув чоловік
25 листопада російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона, в результаті чого загинув чоловік
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"Сьогодні вдень окупаційні війська вдарили по Дніпровському району. На жаль, смертельні поранення дістав чоловік, який перебував на вулиці", - розповів він.
- Російські терористи зранку понеділка, 25 листопада, завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок ворожих влучань постраждали цивільні.
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