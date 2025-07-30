Уряд затвердив Дія.Картку. На неї можна буде отримати всі види держдопомоги
Кабінет Міністрів України у середу, 30 липня, затвердив Дія.Картку. Це змінить систему державних виплат у країні
Про це повідомила в телеграм-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава – інструмент для контролю цільового використання коштів", – зазначила Юлія Свириденко.
Вона додала, що впровадження такої ініціативи особливо важливо для запуску єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт, а невдовзі – Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань. Також, за словами Свириденко, українці зможуть отримувати на Дію.Картку виплати військових облігації, допомоги по безробіттю, кошти підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплату пенсій і грошової допомоги.
- Про запуск Дія.Картки, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат, у тому числі зарплат, стипендій, соціальних виплат і власних коштів, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у грудні 2024 року. Першою виплатою у Дія.Картці була єКнига.
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