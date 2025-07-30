Уряд затвердив Дія.Картку. На неї можна буде отримати всі види держдопомоги

Про це повідомила в телеграм-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава – інструмент для контролю цільового використання коштів", – зазначила Юлія Свириденко.

Вона додала, що впровадження такої ініціативи особливо важливо для запуску єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт, а невдовзі – Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань. Також, за словами Свириденко, українці зможуть отримувати на Дію.Картку виплати військових облігації, допомоги по безробіттю, кошти підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплату пенсій і грошової допомоги.