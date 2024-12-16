Зарплата, стипендія, соцвиплати: у Дії з'явиться єдина картка для усіх держвиплат

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що першою виплатою у Дія.Картці буде єКнига. Усі поточні програми незабаром мають теж перейти туди.

На цю картку можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та власні кошти, зауважив Федоров.

"На-реш-ті! Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Схрестимо пальці, щоб все працювало, як задумується", - наголосив міністр, додавши, що якщо зараз у громадянина немає держвиплат, він радить відкрити Дія.Картку заздалегідь.

Федоров порекомендував оновити застосунок і зазначив, що версія для іOS знаходиться на аналізі в компанії Apple. Її чекають найближчим часом.