Зарплата, стипендія, соцвиплати: у Дії з'явиться єдина картка для усіх держвиплат
Уряд запустив Дія.Картку, яка має стати єдиним місцем для всіх державних виплат, у тому числі зарплат, стипендій, соціальних виплат та власних коштів
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зазначається, що першою виплатою у Дія.Картці буде єКнига. Усі поточні програми незабаром мають теж перейти туди.
На цю картку можна буде отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та власні кошти, зауважив Федоров.
"На-реш-ті! Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Схрестимо пальці, щоб все працювало, як задумується", - наголосив міністр, додавши, що якщо зараз у громадянина немає держвиплат, він радить відкрити Дія.Картку заздалегідь.
Федоров порекомендував оновити застосунок і зазначив, що версія для іOS знаходиться на аналізі в компанії Apple. Її чекають найближчим часом.
- Програму єКнига, в межах якої 18-річні українці зможуть отримати сертифікати на придбання книжок у Дії, планують запустити 16 грудня.
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