Уряд зменшив процентну ставку для бізнесу за держпрограмами

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зокрема, йдеться про розвиток державних програм "Доступні кредити 5-7-9%", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та "Доступний факторинг".

Постанова, серед іншого, передбачає можливість зменшення процентної ставки для бізнесу шляхом поєднання державних програм з партнерськими програмами уповноважених банків. Крім того, документ удосконалить механізм надання гарантій уповноваженим банкам із боку Фонду розвитку підприємництва.

До того ж уряд впроваджує умови екологічних та соціальних стандартів Світового банку у разі надання кредитів сільськогосподарським підприємствам з 1 грудня 2024 року у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Також рішенням уряду врегульовано виконання умов міжнародної співпраці із залучення доступного фінансування для українського підприємництва, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.

Про державну програму Доступні кредити 5-7-9%

Кабінет Міністрів ще у червні 2024 року ухвалив постанову, що розширила програму "Доступні кредити 5-7-9%". Вона тепер охоплює бізнес, який хоче купити та встановити газові електрогенераційні установки. На початку серпня стало відомо, що за цією програмою уклали першу угоду на встановлення газопоршневої електроустановки.

Програма також дозволяє підприємцям використовувати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення енергії. Пільгові кредити на відновлення енергетичної інфраструктури доступні від 19 найбільших банків України, з сумою до 25 млн євро і терміном до 5-7 років.