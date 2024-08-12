В Україні уклали першу угоду в рамках фінансування малої газової генерації за програмою 5-7-9

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Підприємство, яке поки що не називають, прокредитували на 5 років під 9% річних. Потужність установки становить 2,5 МВт, що дасть змогу підприємству забезпечити себе електроенергією в разі тривалого відключення світла.

Кабінет Міністрів ще у червні 2024 року ухвалив постанову, що розширила програму "Доступні кредити 5-7-9%". Вона тепер охоплює бізнес, який хоче купити та встановити газові електрогенераційні установки. Сума такого пільгового кредиту може сягати до 150 млн гривень, а термін його погашення — до 10 років.

Для великого бізнесу передбачено можливість отримати кредити на суму понад 150 млн грн за спеціальним меморандумом, підписаним провідними банками. Протягом першого року ставка за такими кредитами буде наближеною до облікової ставки Нацбанку — 13,5% річних.

Що відомо про державну програму Доступні кредити 5-7-9%

Програма також дозволяє підприємцям використовувати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення енергії. Пільгові кредити на відновлення енергетичної інфраструктури доступні від 19 найбільших банків України, з сумою до 25 млн євро і терміном до 5–7 років.

Крім того, передбачено кредитування під 0% для домогосподарств на встановлення сонячних панелей та вітрових установок, з сумою до 480 тис. грн і терміном до 10 років, де держава повністю компенсує відсоткову ставку.

ОСББ та ЖБК також можуть скористатися розширеною програмою для купівлі обладнання для генерації енергії з альтернативних джерел. Сума кредиту складає до 5 млн грн під 7% річних, з терміном до 5 років. Програма поєднується з "ГрінДІМ", яка передбачає до 70% компенсації вартості проєкту після його реалізації.

За два місяці після розширення програми банки отримали понад 7,3 тисячі заявок на кредитування енергетичних проєктів і схвалили кредити на майже 4 млрд грн.

Раніше Укргазбанк запустив програму кредитування для ФОПів за 1 день без застави в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".