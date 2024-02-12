"Усвідомлюємо небезпеку від імперіалістичної Росії": Німеччина планує цьогоріч витратити на оборону 2% ВВП
Німеччина заявила, що збільшила видатки на оборону, а також виконує зобов’язання, взяте на саміті НАТО у Вельсі у 2014 році, тому обіцяє витратити на оборону в 2024 році щонайменше 2% ВВП
Про це заявила на брифінгу заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн, передає Укрінформ.
"У 2014 році країни-члени НАТО погодилися, що витрати на оборону збільшаться до 2% валового внутрішнього продукту до 2024 року. Цього року Німеччина досягне цієї мети… Ми добре усвідомлюємо небезпеку, яку становить для Європи імперіалістична Росія, а також те, що це означає для обороноспроможності Німеччини та НАТО", - підкреслила вона.
Гоффманн зауважила, що Німеччина значно збільшила видатки на оборону, зокрема шляхом коштів спецфонду.
Речник Міноборони Міхаель Штемпфле, коментуючи рівень готовності Німеччини і НАТО відбити імовірний напад Росії, якщо США, відповідно до заяв Дональда Трампа, не виконають свого зобов'язання щодо надання допомоги, звернув увагу на те, що "кандидат у президенти робить певні заяви під час виборчої кампанії".
"Але водночас зрозуміло, що ми, звичайно, маємо підготуватися до того, що Європа буде змушена зробити більше", - сказав Штемпфле.
Він наголосив, що у своїй політиці безпеки та оборони федеральний уряд спирається на трансатлантичний альянс і трансатлантичну спільноту цінностей і бачить свою безпеку гарантованою з боку НАТО.
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