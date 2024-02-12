"Немає підстав": прем'єр Румунії виключає ймовірність нападу РФ на його країну
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку переконаний, що дронова атака на Україну в ніч на 10 лютого не несла загрози його країні, адже РФ не має підстав нападати
Про це пише Euractiv.
Нагадаємо, під час російської атаки безпілотниками на Одеську область у ніч на суботу, 10 лютого, у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і підіймали у небо винищувачі F-16.
"Російська Федерація не розпочинала жодної навмисної агресії проти Румунії, і я з упевненістю стверджую, що не буде, тому що для цього немає підстав", - сказав очільник уряду.
За його словами, тривогу оголошували задля інформування людей. Це форма поваги, яку держава має виявляти до свого населення, забезпечуючи його інформування, попри будь-які незручності, які це може спричинити, сказав Чолаку.
Міністерство оборони Румунії підтвердило, що система радіолокаційного спостереження армії не зафіксувала "жодних несанкціонованих вторгнень" у повітряний простір країни, і не було повідомлень про випадкові падіння уламків безпілотників.
- Минулого тижня президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про дозвіл на швидке розгортання сил високої готовності НАТО на території країни у разі виникнення раптової серйозної загрози суверенітету.
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