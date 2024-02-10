Румунія підіймала винищувачі F-16 через нічну атаку "шахедів" на Одещину
Під час російської атаки безпілотниками на Одеську область у ніч на суботу, 10 лютого, у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і підіймали у небо винищувачі F-16
Про це йдеться у заяві румунського міністерства національної оборони.
Зазначається, що повітряну тривогу генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголосила в повітах Тулча і Галац, які межують з Одеською областю.
Жителям повітів до 01:00 за місцевим часом розіслали сповіщення RO-Alert, яке тривало до майже 3-ї ночі. Тривога повторилась о 05:00 і тривала до 06:20.
Крім того, з військово-повітряної бази Фетешті в обох випадках підіймали літаки F-16 військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".
Міноборони Румунії наголошує, що під час тривог не зафіксували жодного порушення румунського повітряного простору, але про всяк випадок додатково перевіряють місцевість у Тулчі.
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - зазначили в оборонному відомстві Румунії.
- Нагадаємо, увечері п'ятниці, 9 лютого, РФ атакувала Україну "шахедами". Дрони рухалися в бік Одеси, а також Харкова та Миколаєва. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру Одеси поранено 4 людей, а у Харкові від атаки РФ загинули 7 людей, зокрема троє дітей.
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