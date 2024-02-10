Румунія підіймала винищувачі F-16 через нічну атаку "шахедів" на Одещину

Про це йдеться у заяві румунського міністерства національної оборони.

Зазначається, що повітряну тривогу генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголосила в повітах Тулча і Галац, які межують з Одеською областю.

Жителям повітів до 01:00 за місцевим часом розіслали сповіщення RO-Alert, яке тривало до майже 3-ї ночі. Тривога повторилась о 05:00 і тривала до 06:20.

Крім того, з військово-повітряної бази Фетешті в обох випадках підіймали літаки F-16 військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".



Міноборони Румунії наголошує, що під час тривог не зафіксували жодного порушення румунського повітряного простору, але про всяк випадок додатково перевіряють місцевість у Тулчі.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - зазначили в оборонному відомстві Румунії.