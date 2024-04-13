В Харкові близькій до міськради фірмі виділили 1 млн 750 тисяч грн на ремонт фонтана: відбулася акція протесту

Про це повідомляє харківське видання "Ґвара Медіа".

Журналісти зазначили, що ремонтні роботи почали виконувати ще до закінчення аукціону, а пізніше з'ясувалось, що власник фірми-переможця тендера чоловік колишньої чиновниці Харківської міськради Ольги Аксельрод.

У 2023 році тоді ще головна спеціалістка відділу зв’язків із засобами масової інформації Департаменту в справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міської ради Ольга Аксельрод задекларувала Тимофія Полотненка як свого чоловіка та володіння ним ТОВ "КС ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ХОД 1661" та фізичної особи-підприємця.

Ольга Аксельрод працювала до 11 жовтня 2023 року, оскільки саме період до цього часу вказаний у її декларації за минулий рік.

Уже під час тендеру, власником фірми став брат Тимофія Полотненка — Олександр.

Довідково. ТОВ "КС ДЕВЕЛОПМЕНТ" — це підприємство з попередньою назвою ТОВ "КС АНГАР" уже перемагало у 2018 році у двох тендерах тоді ще парку Горького на загальну суму понад 3,4 млн грн — понад 408 тисяч грн та близько 3 млн грн отримали за будівництво господарських будівель на території парку.