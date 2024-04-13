В Харкові близькій до міськради фірмі виділили 1 млн 750 тисяч грн на ремонт фонтана: відбулася акція протесту
13 квітня жителі Харкова вийшли на акцію протесту біля фонтану "Дзеркальний струмінь", щоб привернути увагу до нещодавнього тендера ремонту шпиля альтанки за 1 750 212,49 грн
Про це повідомляє харківське видання "Ґвара Медіа".
Журналісти зазначили, що ремонтні роботи почали виконувати ще до закінчення аукціону, а пізніше з'ясувалось, що власник фірми-переможця тендера чоловік колишньої чиновниці Харківської міськради Ольги Аксельрод.
У 2023 році тоді ще головна спеціалістка відділу зв’язків із засобами масової інформації Департаменту в справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міської ради Ольга Аксельрод задекларувала Тимофія Полотненка як свого чоловіка та володіння ним ТОВ "КС ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ХОД 1661" та фізичної особи-підприємця.
Ольга Аксельрод працювала до 11 жовтня 2023 року, оскільки саме період до цього часу вказаний у її декларації за минулий рік.
Уже під час тендеру, власником фірми став брат Тимофія Полотненка — Олександр.
Довідково. ТОВ "КС ДЕВЕЛОПМЕНТ" — це підприємство з попередньою назвою ТОВ "КС АНГАР" уже перемагало у 2018 році у двох тендерах тоді ще парку Горького на загальну суму понад 3,4 млн грн — понад 408 тисяч грн та близько 3 млн грн отримали за будівництво господарських будівель на території парку.
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