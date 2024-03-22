Скільки заробляють мери українських міст. Рейтинг зарплат і аналіз декларацій за 2022 рік

Скільки коштує містам утримувати їхніх мерів та чи залежать зарплати міських голів від величини міста, яке вони очолюють? Аби дізнатись це Еспресо проаналізував декларації за 2022 мерів обласних центрів України, окрім тих, що перебувають під окупацією та склав рейтинг зарплат міських голів, у якому виявилось чимало сюрпризів. Хто неочікувано виявивися найменш оплачуваним (офіційно) міським головою в Україні, хто купував дорогі авто у перший рік повномасштабного вторгення, а хто уже 15 років чекає на свій політ в космос - читайте у матеріалі Еспресо.

1-ше місце. Міський голова Харкова Ігор Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов за 2022 рік отримав 1 714 900 грн зарплати. Попри постійні обстріли Харкова міський голова не боїться зберігати значну частину заощаджень у готівці. Зокрема, станом на 2022 рік у нього було готівкою 151 тис. доларів, 54 тис. євро та 135 тис. гривень. Ще 212 354 гривень у нього було на рахунку в Укрексімбанку.

Попри солідну зарплату Ігор Терехов мав також солідний борг. Відповідно до декларації, він винен Ладі Крімерман 10 081 600 грн, які позичив ще у 2017 році.

Фото: wikipedia

2-ге місце. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко

Міський голова Харкова з 2022 року орендував квартиру у Алли Попової, хоча у спільній сумісній власності з Вікторією Тереховою (матір’ю) має частку квартири на 69,8 кв. м. Син Терехова Андрій з 31 березня 2022 року набув право проживання у домоволодінні в Іспанії, яке належить українцю Олександру Ясинському.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у 2022 році отримав 1 387 834 зарплати, ще майже 200 тис. грн він отримав від відчуження рухомого майна. Своїй дружині Валерії мер Черкас на початку лютого 2022 року подарував Lexus за 1 446 130 грн, щоправда, не новий, а 2012 року випуску. Валерія Бондаренко за 2022 рік отримала за заняття підприємницькою діяльністю 4 740 462 грн.

Загалом в автопарку подружжя Бондаренків 11 легкових та один вантажний автомобіль. У повній або частковій власності родини 15 земельних ділянок, ще одна – орендована, п’ять будинків та дві квартири. Окрім того, Валерія Бондаренко та діти (їх в подружжя троє) у 2022 році мали право безплатного користування на квартиру в Іспанії.

3-тє місце. Міський голова Луцька Ігор Поліщук

Зарплата Ігоря Поліщука за 2022 рік становила 1 054 469 грн. Того ж року він придбав земельну ділянку на 600 кв. м у селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району, щоправда, вартість її в декларації не зазначена. У 2021 році міський голова придбав квартиру в Луцьку на 42,6 кв. м. Із заощаджень у нього – 55 тис. доларів готівкою та 50 тис. грн.

4-те місце. Міський голова Дніпра Борис Філатов

Борис Філатов у 2022 році на посаді міського голови Дніпра заробив 966 099 грн. Однак це не єдиний його дохід. Ще 46 394 грн зарплати за сумісництвом Філатов отримав в Університеті митної справи та фінансів. Фірма "Тріо" сплатила міському голові Дніпра 476 278 за оренду майна. Ще 50 тис. грн від оренди від громадянки України Наталії Софійченко.

Дружина міського голови Бориса Філатова Марина отримала 182 796 грн від заняття підприємницькою діяльністю та 237 000 грн – від надання майна в оренду.

Щодо заощаджень, то Борис Філатов зберігав готівкою 769 тис. доларів, 430 тис. грн. На рахунках у банках у нього були лише незначні суми у гривнях: 26 737 у "Райффайзені" та 1 688 грн у "Приваті".

У декларації Філатова – три десятки об’єктів нерухомості: квартири, будинки, земельні ділянки, паркомісця, нежитлові приміщення, які повністю або частково належать йому або його дружині. Зокрема у повній власності Бориса Філатова: квартири у Дніпрі 279.60 кв. м, житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами 1395,1 кв.м та дві земельні ділянки (на 6000 та 1200 кв. м) у Підгородному (Дніпровський район Дніпропетровщини).

Судячи із задекларованих цінних речей, Борис Філатов любить дорогі годинники, ретроавтомобілі. Та найцікавішим є квиток на суборбітальний політ, який Борис Філатов придбав за 1 400 000 грн у компанії Virgin ще у 2009 році.

Найдорожчим транспортом у власності подружжя Філатових є Mercedes S600L, придбаний у 2012 році за 5,5 млн грн. Навіть гелікоптер Eurocopter AS350B2 обійшовся Філатову дешевше – його він придбав за 800 тис. грн у 2007 році.

5-тє місце. Міський голова Києва Віталій Кличко

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко за рівнем зарплати лише на п’ятому місці. За 2022 рік він заробив на посаді 906 317 грн, а також отримав подарунок у негрошовій формі від Національного олімпійського комітету на 1 345 грн. Окрім заощаджень готівкою та на банківських рахунках, міський голова Києва також позичає кошти третім особам. На кінець 2022 року Віталію Кличку були винні 7 147 765 євро та 200 000 доларів.

Фото: topkyiv.info



З нерухомості у Віталія Кличка є квартира у Києві на 251,8 кв. м, однак зареєстрований він разом з колишньою дружиною Наталією Єгоровою у квартирі, що належить братові Володимиру, площа якої 43,6 кв.м. Розкішний будинок Кличка у Лутіжі на 785,5 кв. м станом на 2022 рік був зареєстрований на Наталію Єгорову.

6-те місце. Міський голова Тернополя Сергій Надал

Сергій Надал, якого НАЗК звинувачувало в тому, що з 2021 та протягом 2022 року він преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі матеріальну допомогу (потім справу закрили), на посаді міського голови Тернополя заробив 862 591 грн. Його дружина Олена отримала 2 813 152 грн від заняття підприємницькою діяльністю. Попри чималі заощадження подружжя, власного авто вони не мають, а дружина мера користується NISSAN Leaf, який у 2022 році придбала їхня донька Анастасія Родрігез.

7-тє місце. Міський голова Львова Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий за 2022 рік задекларував 813 309 грн зарплати. Це втричі менше, ніж заробила його дружина Катерина Кіт-Садова у ПрАТ ТРК "Радіолюкс". Її зарплата у родинній компанії за 2022 рік сягнула 2 341 985 грн. Власне, увесь сімейний медіабізнес Садових (а це з десяток різних юридичних осіб), будинок на 660 кв. м, дві земельні ділянки у Львові на 702 та 301 кв. м, а також автомобілі SKODA KODIAQ 2017 року за 968 700 грн та MERSEDES-BENZ V300 2021 року за 2 374 350 грн записані на дружину мера Катерину Кіт-Садову.

8-ме місце. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич за 2022 рік отримав 810 861 грн зарплати. Його дружина Катерина заробила за основним місцем роботи ( ТОВ ЕФ ЕФ ДАБЛ Ю МИКОЛАЇВ) 105 700, а також отримала 4 561 036 грн доходу від підприємницької діяльності. На відміну від своєї дружини, значних заощаджень мер Миколаєва не мав. Найбільший його вклад на кінець 2022 року – 2693 євро у Приватбанку. Натомість Катерина Сєнкевич, окрім 85 тис. доларів готівкою, мала вклади у кількох українських та польських банках. У 2022 році вона почала вкладати кошти у різну криптовалюту.

Судячи з декларації Сєнкевича, у 2022 році його дружина орендувала квартиру в Польщі, де проживала разом з дітьми. У Миколаєві подружжя Сєнкевичів також має житло в орендованому будинку на 271.5 кв. м, хоча у власності в міського голови є дві квартири на 69,9 кв.м та на 54,5 кв. м.

Власної автівки ані Олександр Сєнкевич, ані його дружина не мали. Катерина Сєнкевич з 2019 року орендувала VOLVO XC90.

9-те місце. В.о міського голови Кропивницького Олександр Мосін

У березні 2022 року міського голову Кропивницького Андрія Райковича призначили головою Кіровоградської ОДА, а обов’язки мера поклали на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександр Мосіна. Тож саме декларацію Мосіна ми розглянемо.

За 2022 рік Олександр Мосін у Кропивницькій міській раді заробив 806 494 грн. Його дружина Юлія, яка працює в управлінні освіти міської ради, заробила 128 807 грн за рік.

З нерухомості у власності Олександра Мосіна лише частка у квартирі на 60,79 кв. м, гараж на 41,6 кв. м та земельна ділянка на 50 кв.м у Кропивницькому. Дружині, окрім частки у спільній квартирі, належить житловий будинок на 68 кв. м, квартира на 44,3 кв. м та земельна ділянка на 718 кв. м.

Єдиний автомобіль у власності подружжя – Ford Transit Connect 2007 року випуску, зареєстрований на Олександра Мосіна.

10-те місце. Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв за 2022 рік отримав 795 137 грн зарплати. Як і мер Львова Андрій Садовий, Андріїв (родом із Львівщини) – також чоловік багатої дружини. Влада Андріїв є власницею часток у декількох компаніях (переважно це компанії у сфері альтернативної енергетики), які приносять їй солідні дивіденди. Так, за 2022 рік Влада Андріїв отримала 389 978 зарплати, а також 11 млн дивідендів у ТОВ "Сонячна енергія плюс". Від ТзОВ "Зелена технологія" вона отримала 3, 25 млн грн, від ТзОВ "Євроімекс" - 2,5 млн грн дивідендів. Окрім того, брат мера Андрій Андріїв у 2022 році повернув їй 21 322 000 грн позики.

Фото: facebook.com/BohdanAndriyivPolitics



11-те місце. Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко, якого наприкінці 2022 року за рішенням суду відсторонили від посади, отримав за той рік 789 478 грн зарплати у міській раді. Однак це далеко не усі його доходи. На той момент Атрошенко повністю або частково володів корпоративними правами на півтора десятка підприємств, відтак за 2022 рік отримав 11 188 858 грн дивідендів від ПП "Агро-трейддер", 679 951 грн від ТзОВ "РАІЛ", 2 668 872 грн оплати за договором про відступлення прав вимоги, та 750 000 від відчуження цінних паперів.

Окрім чималих заощаджень на банківських рахунках, Атрошенко задекларував 3, 508 млн доларів та 8,817 млн гривень готівкою. Ще понад 16,66 млн грн та майже 250 тис. доларів він позичив третім особам.

У власності подружжя сім квартир у Чернігові та Києві, земельні ділянки, будинки, паркомісця тощо, а також три дорогі автівки. Зокрема, Tesla Model X Performance за 3 714 500 грн, вивезення за кордон якої начебто коштувало йому посади мера. У вересні 2022 року Ірина Атрошенко придбала авто SKODA KODIAQ за 1 461 304 грн. У серпні 2022 року Владислав Атрошенко придбав TOYOTA LAND CRUISER за 2 213 433 грн.

12-те місце. Міський голова Сум Олександр Лисенко

Сумський міський голова Олександр Лисенко теж належить до компанії відсторонених від посади мерів. У 2022 році на посаді міського голови він отримав 714 804 грн зарплати. Це єдиний офіційний дохід родини. Зареєстрований колишній міський голова Сум у будинку на 52,6 кв.м, який належить дружині Олені, їй також належить недобудований будинок на 141,1 кв. м. Сам Олександр Лисенко володіє частками у кількох об’єктах нерухомості, але у його 100% власності є лише земельна ділянка для садівництва на 600 кв.м.

У автопарку Лисенка – лише вантажівки (шість штук) та один саморобний причіп.

13-те місце. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин

Олександр Симчишин на посаді мера Хмельницького отримав 627 583 грн зарплати за 2022 рік. Натомість його дружина за рік отримала лише 6100 грн від надання майна в оренду. Тож, судячи з декларації, зарплата в міській раді – основне джерело доходів родини Симчишин. Будинок у Хмельницькому на 169 квадратів і земельна ділянка (600 кв.м), а також автомобіль NISSAN QASHQAI УНІВЕРСАЛ-В також у власності Олександра Симчишина. У власності дружини - лише земельна ділянка на 20 000 кв. м у селі Нова Синявка Старокостянтинівської громади.

14-те місце. Міський голова Чернівців Руслан Клічук

Міський голова Чернівців Руслан Клічук у 2022 році отримав 612 тис. грн зарплатні. Окрім того, він отримав 148 тис. грн як проценти від банку і 833 тис. грн доходу від продажу рухомого майна та 27 тис. грн страхових виплат. Станом на 2022 рік Руслан Клічук був власником корпоративних прав у чотирьох компаніях, які передав в управління, коли став міським головою. Схоже, переписувати бізнес на дружину, як роблять його колеги, міський голова Чернівців не став. Відтак його дружина Лариса за 2022 рік отримала майже 364 тис. грн зарплати, а син – 102 тис. грн. Обоє працевлаштовані у компаніях Романа Клічука.

15-те місце. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у 2022 році отримав 611 681 грн зарплати, буквально на тисячу менше, ніж його колега з Чернівців. Однак на відміну від чернівецького мера, ані Руслан Марцінків, ані його дружина не мають жодного бізнесу. Оксана Марцінків у 2022 році працювала в комунальному підприємстві "Івано-Франківськводоекотехпром", де отримала 177 634 грн зарплати.

Фото: pravda.if.ua



Зате у 2022 році Руслан Марцінків набув авторські права на дві книги. Він є автором монографії "Правові засади створення та діяльності служби безпеки Організації Українських Націоналістів", а також одним з упорядників книги "Сотня "Дністер". Терня чи Лаври".

Єдина нерухомість подружжя Марцінків – квартира на 102,3 кв. м в Івано-Франківську. Їздив мер Франківська автомобілем SKODA OCTAVIA 2016 року.

16-те місце. Міський голова Вінниці Сергій Моргунов

Сергій Моргунов на посаді міського голови Вінниці у 2022 році заробив 583 857 грн. Ще 1 828 500 грн він отримав доплати у зв’язку з поділом спадкового майна. Його дружина Наталія отримала 2 549 976 грн доходу від підприємницької діяльності та 2 384 010 дивідендів. Основна частина заощаджень також належить дружині. Сергій Моргунов зберігав 167 000 доларів готівкою, а також 139 620 грн та 21 719 євро в Укргазбанку.

У власності мера Вінниці лише будинок на 352 кв. м та земельна ділянка на 928 кв.в та гараж. Натомість дружина орендує торговий центр на 300 кв.м.

17-те місце. Очільниця Херсону Галина Лугова

З 2020 року міським головою був Ігор Колихаєв. 28 червня радниця Ігоря Колихаєва повідомила, що російські військові викрали міського голову. У 2023 році ГУР підтвердили, що Колихаєв перебуває у російському полоні.

З 7 липня 2022 року обов’язки міського голови почала виконувати секретар міської ради Галина Лугова, яка згодом очолила Херсонську міську військову адміністрацію. Тож саме її декларацію за 2022 рік розглянемо.

Відповідно до документа, Галина Лугова у 2022 році отримала 339 005 грн зарплати у Херсонській міській раді та 230 548 у Херсонській міській військовій адміністрації. Тобто разом виходить 569 553 грн. Інших доходів, окрім 10 грн кешбеку, у Галини Лугової не було. Грошових активів вона теж не зареєструвала.

У власності Галини Лугової лише будинок на 202,2 кв. м та в користуванні ділянка на 500 кв. м у Херсоні. Їздила вона на автомобілі FORD TORNEO 2023 року випуску, який придбала у 2020.

18-те місце. В.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв

З 29 вересня 2021 року, після того, як мер Запоріжжя Володимир Буряк пішов з посади за станом здоров’я, обов’язки міського голови виконує секретар ради Анатолій Куртєв. За 2022 рік він отримав 568 812 зарплати. Це його єдиний дохід. Цікаво, що жодних заощаджень Анатолій Куртєв не задекларував.

З нерухомості у нього є квартира у Запоріжжі на 42,32 кв. м та будиночок на 29,7 кв. м, та дві земельні ділянки у селі Строганівка Мелітопольського району. Одна з них – на 78 100 кв. м

В.о мера Запоріжжя на кінець 2022 року мав авто Toyota Camry 2018 року випуску, яку придбав у 2020.

19-те місце. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин

Мер Житомира Сергій Сухомлин задекларував за 2022 рік 522 541 зарплати, 650 грн грн доходу від відчуження рухомого майна та 24 900 грн страхових виплат. Його дружина Світлана заробила 162 329 грн за основним місцем роботи та отримала 1,638 млн доходу від підприємницької діяльності. Ще 11, 336 млн вона отримала від відчуження цінних паперів та корпоративних прав та 320 тис. від відчуження рухомого майна.

У липні 2022 року Сергій Сухомлин придбав новеньку Hyundai Santa FE за 1 709 500 грн. А його дружина у вересні придбала PEUGEOT 3008 2021 року за 1 285 000 грн.

Подружжя проживає у квартирі, площею 139,87 кв. м у Житомирі, яка належить Світлані Сухомлин. Кожен з подружжя має по три ділянки на 1200 кв.м кожна у смт Гуйва Житомирської області.

20-те місце. Міський голова Рівного Олександр Третяк

Олександр Третяк, якого у 2023 році звільнили з посади після того, як суд визнав його винуватим у вчиненні корупційних правопорушень (йшлось про призначення собі премій та працевлаштування та преміювання керуючої справами виконкому) виявився одним з останніх мерів в списку по рівню зарплати. Вона становила всього 489 314 грн за 2022-й рік. Ще 804 540 грн він отримав від відчуження нерухомого майна. При цьому на кінець 2022 року Олександр Третяк мав кредит у розмірі 1 831 394 грн, отриманий у 2021 році на придбання будинку на 279,8 кв. м у селі Бурлуки Шпаніської громади Рівненського району.

Фото: Олександр Третяк

У власності Олександра Третяка дві автівки – Volkswagen PASSAT CC 2009 року та MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI 2005 року.

21-ше місце. Міський голова Полтави Олександр Мамай

Олександр Мамай на посаді міського голови Полтави заробив 351 858 грн за 2022 рік. Міський голова також задекларував акції зареєстрованої на Кіпрі компанії Mamarel services, однак жодних дивідендів від неї він не отримував. Попри скромну зарплату багаторічний мер Полтави зберігав готівкою 1, 132 млн доларів та 5,6 млн грн. Ще 15 млн грн Олександр Мамай позичив третій особі.

При цьому власного житла у Полтаві міський голова не має. Зареєстрований він у будинку Мамая Сергія Олександровича (ймовірно, сина), який був придбаний у липні 2022 року за 3,366 млн грн. Практично вся нерухомість, вказана у декларації, належить Людмилі Мамай, яка попри однакове прізвище, вказана як особа, з якою міський голова спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. Їй зокрема, належать будинки на 158,6 кв.м, 182,6 кв. м та 420,7 кв.м та квартира на 44,2 кв.м.

У власності пари декілька автомобілів ГАЗ (як легкових, так і вантажних), найстарший з яких 1963 року випуску. Людмила Мамай також володіє катером FOUR WINNS.

22-ге місце. Мер Одеси Геннадій Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов виявився найменш оплачуваним мером обласного центру. Його заробітна плата за 2022 рік становила всього 285 574 грн. Як членів сім’ї він вказав лише матір та вітчима, які є пенсіонерами.

Попри низьку, як на міського голову, зарплату, Геннадій Труханов має непогані заощадження. Зокрема, він задекларував 355 913 грн та 180 000 доларів готівкою, а також декілька рахунків у банках на яких були розміщені 2 526 доларів, 16 247 євро, а також 24 067, 130 365 та 264 345 грн. Його мати, Марія Труханова, окрім заощаджень у банках, зберігала готівкою 502 782 доларів та 846 740 гривень.

Геннадію Труханову належить квартира в Одесі на 131,8 кв.м. У спільній власності з матір’ю міський голова Одеси володіє будинком на 252,4 кв.м та земельною ділянкою на 681 кв.м. Марії Трухановій належить також земельна ділянка на 26 970 кв. м на Вінниччині. А донька Труханова Аліса та колишня (?) дружина Тетяна Колтунова у 2020 році стали власницями квартири в Одесі за 4, 144 грн, а Геннадій Труханов отримав право безплатного користування цим помешканням.

Офіційно власного авто мер Одеси не має, а з 2021 року користується орендованим LAND ROVER, що належить компанії ТОВ "ЛЕСОР ОДЕСА" Оксани Палиці (ексдружина Ігоря Палиці).