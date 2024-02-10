У ніч на 11 лютого сервіси ПриватБанку не працюватимуть
В ніч на 11 лютого ПриватБанк проводитиме регламентні роботи: онлайн-сервіси не працюватимуть до 5 ранку
Про це інформує пресслужба ПриватБанку.
"Під час проведення робіт 11 лютого з 01:00 до 05:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні", - йдеться у повідомленні.
У банку пояснили, що відбуватимуться планові регламентні роботи для підтримки безпечної та якісної роботи цифрових сервісів. Їх проводять уночі, коли клієнти банку зазвичай не здійснюють операцій.
"Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. Дякуємо за розуміння!", - додали у ПриватБанку.
- 11 січня ПриватБанк запустив новий сервіс "Конверт": з його допомогою можна збирати донати, накопичувати кошти та керувати фінансами.
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