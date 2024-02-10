У ніч на 11 лютого сервіси ПриватБанку не працюватимуть

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

"Під час проведення робіт 11 лютого з 01:00 до 05:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні", - йдеться у повідомленні.

У банку пояснили, що відбуватимуться планові регламентні роботи для підтримки безпечної та якісної роботи цифрових сервісів. Їх проводять уночі, коли клієнти банку зазвичай не здійснюють операцій.

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. Дякуємо за розуміння!", - додали у ПриватБанку.