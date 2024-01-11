У застосунку Приват24 з'явилась нова послуга. Деталі

Про це йдеться на сайті компанії.

Вказано, що конвертом можна розраховуватися, як звичайною карткою, або "заклеїти" його до певного строку або суми. З його допомогою також можна збирати донати.

"Додайте опис збору, зображення та поділіться посиланням на Конверт у соціальних мережах. Будь-хто зможе за кліком побачити інформацію про Конверт і поповнити його. Прозорості додає відкрита статистика, адже всім видно, скільки коштів зібрано. Це підвищує довіру та спонукає долучитися", - розповідають у ПриватБанку.

Крім того, у конверті буде можливість спільного накопичення коштів. Для цього необхідно вибрати опцію "Запросити друга" та надіслати лінк-запрошення. Ті, хто його прийме, зможуть побачити суму вкладу кожного учасника та зробити свій внесок.

Зазначається, що наразі сервіс працює у бета-версії.