У застосунку Приват24 з'явилась нова послуга. Деталі
ПриватБанк запустив новий сервіс "Конверт": з його допомогою можна збирати донати, накопичувати кошти та керувати фінансами
Про це йдеться на сайті компанії.
Вказано, що конвертом можна розраховуватися, як звичайною карткою, або "заклеїти" його до певного строку або суми. З його допомогою також можна збирати донати.
"Додайте опис збору, зображення та поділіться посиланням на Конверт у соціальних мережах. Будь-хто зможе за кліком побачити інформацію про Конверт і поповнити його. Прозорості додає відкрита статистика, адже всім видно, скільки коштів зібрано. Це підвищує довіру та спонукає долучитися", - розповідають у ПриватБанку.
Крім того, у конверті буде можливість спільного накопичення коштів. Для цього необхідно вибрати опцію "Запросити друга" та надіслати лінк-запрошення. Ті, хто його прийме, зможуть побачити суму вкладу кожного учасника та зробити свій внесок.
Зазначається, що наразі сервіс працює у бета-версії.
- Раніше ПриватБанк запустив новий сервіс, який допоможе клієнтам, що стикнулися зі спробами шахрайства. Він дасть змогу терміново поінформувати банк про випадки шахрайства та миттєво отримати допомогу чи консультацію.
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